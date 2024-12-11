Öğrencilerin Dürüst Manav Projesiyle SMA Hastasına Destek

Yaşam

KAYSERİ'de Şehit Orhan Tahtasakal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri meyveleri okulda öğrencilere sattı. Elde edilen yaklaşık 1500 TL ise 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan, yaklaşık 1 yıl önce valilik onaylı kampanyası başlatılan Muhammet Yusuf Aktaş'a (2) bağışlandı.

Melikgazi ilçesi Şehit Orhan Tahtasakal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında SMA Tip-1 teşhisi konulan, yaklaşık 1 yıl önce valilik onaylı kampanyası başlatılan Muhammet Yusuf Aktaş'a destek olmaya karar verdi. Bu kapsamda öğrenciler okulda 'Dürüst Manav' adını verdikleri tezgah açtı. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri muz, elma, portakal, armut gibi meyveleri okulda öğrencilere sattı. Elde edilen yaklaşık 1500 Türk lirası SMA'lı Muhammet Yusuf Aktaş'a bağışlandı. Projeye katılan 7'nci sınıf öğrencisi Feyza Gürpınar, "Burada 'Dürüstlük Manavı' açtık. Buradan meyve alabiliyorsunuz. Paranızı bırakıyorsunuz ve varsa para üstünü alıyorsunuz. Toplanan paralar SMA hastası Muhammed Yusuf'a gidiyor. Ona topladığımız paraları gönderiyoruz ve tedavisi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yardım beni gerçekten çok iyi hissettiriyor, çünkü o çok zor bir durumda ve bu durum bizim de başımıza gelebilirdi" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN BAŞKALARINA DA ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nuray Doğan ise "Öğrencilerimizle çeşitli projeler yapıyoruz. Değerler Eğitimi kulübünde 'ÇEDES' diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında da 'dürüstlük' kavramını öğretmek için çocuklarla bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizde çocuklar kendi alışverişlerini kendileri yapıyorlar. Para üstü varsa kendisi alıyor, istediği meyveyi seçiyor. Hiç kimse başında beklemiyor. Satıcısı olmayan bir manav. Sonra çocuklarla konuştuk 'Buradan elde edilen geliri ne yapabiliriz?' diye. Esma isminde bir öğrencimiz SMA'lı çocuklara bağışlayabileceğimizi söyledi. Bölgemizde de Muhammed Yusuf isimli bir çocuğumuz SMA hastası olduğu için ona bağışlamak istedik" diye konuştu.

'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

SMA Tip-1 hastası Muhammed Yusuf'un ablası Melisa Aktaş da okulun böyle bir projeyle diğer okullara örnek olduğunu vurgulayarak, "Kardeşim için güzel bir proje düzenlendi. Okulumuzda manav kuruldu. Öğretmenimizle müdürümüz öncü oldu ve çocuklarımıza iyiliği anlattı. Bu gerçekten çok güzel ve örnek bir durum. Okulumuzun manavında öğrenciler kendi imkanları doğrultusunda meyveler getirerek, meyvelerin satışını yaptı ve Muhammed Yusuf'a umut oldular. Biz kampanyada herkesin desteğini bekliyoruz. Kampanyamızda şu anda yüzde 36'lık bölümü tamamlandı. Bildiğiniz üzere miktar çok yüksek. İlacımızın Türk kurunda fiyatı 60 milyon TL. Şu an da 20 milyon TL toplandı" dedi.