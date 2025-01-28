Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

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Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor" dedi.

28.01.2025 18:26  Güncelleme: 18:43
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, 27 Ocak'ta saat 13.43'te merkez üssü Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

Depremin kategori olarak küçük olduğunu ancak merkez üssü ve oluş mekanizması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Şenkaya, "Depremin olduğu yer, şu anda Üçevler Mahallesi'ne denk geliyor. Aslında çok büyük bir deprem değildir. Kategori olarak küçük bir deprem ve oluşturduğu ivmeler de gayet ufak. Herhangi bir yapıya hasar veremeyecek kadar küçük bir deprem. Ancak bu depremin hem olduğu yer hem de oluş mekanizması şehrimiz açısından önem arz ediyor" dedi.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

"BURSA OVASI'NA SİSMOMETRELER KURMALIYIZ"

Depremin tepkisini dinleyip, fayın ne kadar tehlikeli olduğu anlamak için Bursa Ovası'na sismometreler kurulması gerektiğini söyleyen Şenkaya, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa- Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Bunun için de bütün Bursa Ovası üzerine sismometrelerimizi kurmalıyız. Fayın bize verdiği tepkileri 27 Ocak'taki deprem gibi, her tepkiyi dinleyip, çözümleyip, buradaki fayın şehrimiz için tehlikeli olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Depremi hisseden vatandaşlarımız bir sallantı değil de alttan bir vuruş şeklinde seyrettiğini söylüyordu" diye konuştu.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı
Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Itibar:
    ecel gelmiş cihane baş ağrısı bahane 8 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Zahmet olacak ama hocam bir çalışma yapsanız 9 1 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    herkes kafasına göre bir şey söylüyor. 7 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    dünya değişti. depremler çogaldi 6 0 Yanıtla
  • Mesut Adıgüzel:
    para yok . 4 0 Yanıtla
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