Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

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Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçının olaylı gece sonrası Ahmet Kaya için sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

04.01.2025 10:03  Güncelleme: 10:14
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"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" ve "Merak Etme Sen" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"LİNÇ EDİLDİĞİNİ BİLSEYDİM..."

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Ahmet Kaya'ya çatal fırlatıldığı geceyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Geceye katılan isimlerden biri olan Tayfur, konuyla ilgili daha sonra yapmış olduğu bir açıklamada "Ahmet Kaya arkadaşımdı. O gece kötü bir şey de söylemedi. Linç edildiğini bilseydim göğsümü siper ederdim" demişti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı. Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

ADANA RADYOSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı. Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

"ÇEŞME" ŞARKISIYLA HERKES TANIDI

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu. İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

ALBÜMLERİ VE KONSERLERİ REKORLAR KIRDI

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

Ferdi Tayfur\'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

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Son Dakika Yaşam Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Arıkan ari:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 44 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ahmet kaya müslüm baba Ferdi Tayfur 3 çınar 500 yılda geçse bu ülkeye böyle değerli sanatçılar zor gelir 28 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sen adamsın seni unutmicaz 10 0 Yanıtla
  • Denizci Gemici:
    Allah rahmet eylesin. 10 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    dgru söylemiş bugün Ahmet kaya çatal atanlar apo çıkışına ses etmiyor ıronik 6 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin dünya adamı 5 0 Yanıtla
  • Ergün Öz:
    mekanın cennet olsun usta?????? 3 0 Yanıtla
  • selim yozgatlı:
    Helal olsun büyük usta mekanın cennet olsun 3 0 Yanıtla
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