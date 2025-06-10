Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti - Son Dakika
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Yaşam

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Ferdi Zeyrek\'in cenazesini Özgür Özel defnetti
10.06.2025 17:17
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Evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek için Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. CHP lideri Özgür Özel'in "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'in tabutunu bizzat mezara indirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Zeyrek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Acı haberin ardından Manisa'da büyük bir üzüntü yaşanırken, Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişinin yanı sıra siyasi isimler de katıldı.

TABUTUNU MEZARA ÖZEL İNDİRDİ

Zeyrek'in naaşı, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dostum, kardeşim" dediği Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlarken, tabutunu bizzat mezara indirdi.

İşte o anlardan kareler;

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi
Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

MEYDANA SIĞMADILAR

Binlerce kişi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için ilk törenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İlk törenin ardından Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında büyük kalabalık eşliğinde kılındı. Alana gelen binlerce vatandaş meydana sığmadı.

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

İLK TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek törende gözyaşları eşliğinde yaptığı konuşmada, "Bana hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende" dedi ve alandaki vatandaşlardan helallik istedi.

Ferdi Zeyrek'in tabutunu mezara Özgür Özel indirdi

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
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Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile ikiz kızları Elif ve Zeynep tabutun başında
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Törende bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

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Son Dakika Yaşam Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti - Son Dakika

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