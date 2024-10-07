Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti - Son Dakika
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Yaşam

Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti

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Lancashire'daki Isabakes fırınında talihsiz olay: Sahibi Isabel Maidens'ın terliği arabaya sıkışınca, günlük hazırladığı tüm tatlılar yere saçıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Maidens'ın sosyal medya paylaşımıyla viral oldu ve 450.000'den fazla izlendi. Fırıncı durumu espriyle karşılarken, takipçileri destek ve mizahi yorumlar yağdırdı. Maidens, ''Eğer kötü bir pazartesi geçiriyorsanız, benimkinden daha kötü olamaz,'' diyerek yaşadığı talihsizliği paylaştı.

07.10.2024 13:45  Güncelleme: 13:50
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Lancashire'ın Rossendale bölgesinde bulunan Isabakes fırınında geçtiğimiz 23 Eylül günü talihsiz bir olay yaşandı. Fırının sahibi Isabel Maidens'ın tüm günlük çalışması, beklenmedik bir kaza sonucu heba oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Isabel'in hazırladığı tatlılarla dolu bir arabayı hareket ettirmeye çalıştığı görülüyor. Ancak giydiği Crocs marka terliklerden biri arabanın tekerleğinin altına sıkışınca, olaylar kontrolden çıkıyor. Arabanın aniden sarsılmasıyla birlikte, yedi tepsi dolusu tatlı raflardan Isabel'e doğru devrilmeye başlıyor.

Görüntülerde Isabel'in tepsileri yakalamak için umutsuzca çabaladığı, ancak başarılı olamadığı görülüyor. Sonuç olarak, tüm tatlılar yere saçılıyor ve Isabel, bir günlük emeğinin sonucuna elleri başında, tek ayakkabıyla bakakaldığını idrak ediyor.

Isabel, yaşadığı bu talihsiz olayı fırınının sosyal medya hesaplarında paylaştı. "Eğer kötü bir pazartesi geçiriyorsanız, benimkinden daha kötü olamaz. [Bu] tüm gün yaptığım pastalarım!!!! Yeniden başlıyoruz," diyerek durumu espriyle karşılamaya çalıştı.

Paylaşım kısa sürede viral oldu ve 450.000'den fazla izlenmeye ulaştı. Takipçileri, Isabel'e destek mesajları gönderirken, bazıları da durumu mizahi bir şekilde yorumladı. Bir kullanıcı, "O Crocs'lar derhal kovulmalı," derken, bir diğeri "Not: İşe Crocs giyerek gitme," diye şaka yaptı.

Bu olay, günlük hayatta küçük dikkatsizliklerin bazen büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, Isabel'in olaya karşı pozitif tutumu takdir topladı. Fırıncı, yaşanan talihsizliğe rağmen işine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti

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Son Dakika Yaşam Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti - Son Dakika

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