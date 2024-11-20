Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı

Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ\'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı

Uludağ'daki bir otelin restoranında satılan çorba, bu sezon da gündemde. Geçen sene 500 liraya satılan çorba, yeni sezonda kasesi bin liradan tatilcilerin damak tadına sunulacak. Otelin işletme müdürü, içerisinde kurutulmuş dağ mantarı ve ceviz olan çorbanın fiyatının maliyetlere göre uygun olduğunu söyledi.

20.11.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ, 1980 metreye uzanan pistleri ve doğasıyla değil, bir otelin restoranında bin liraya satılan çorbasıyla da gündemde. Bir otelde satışa sunulan bin liralık çorbanın dışında salatanın 700 lira olduğu menüde dağ tostunun fiyatı da 600 lira.

"YÖRE İNSANLARININ TOPLADIĞI MANTARLARLA YAPILIYOR"

Çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin liraya kadar çıkan, 3 farklı çeşit dağ mantarı bulunduğuna dikkat çekip, "Çorbamız hala menümüzde mevcut, bu sezon da aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Çorbamızın içerisinde, buranın ormanlarında yetişen mantar çeşitleri var. Bir de ceviz var. Buradaki yöre insanının topladığı mantarlarla yapıyoruz çorbamızı. Burada birkaç işlemden geçtikten sonra, bu şekilde önümüze servis olarak geliyor. Mantarların bazıları buraya özgü, diğer alanlarda da olan mantarlar var tabii ki içinde" diye konuştu.

Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı

BU SEZON KASESİ BİN LİRA

Dağ mantarı çorbasının kasesinin bu sezon bin liradan servis edileceğini söyleyen Güngör, "Çorba geçen sezon büyük bir patlama yaptı. Çorbamız zaten menümüzde mevcuttu. Abartılı bir şekilde fiyatı ön plana çıktı. Lezzeti değil. Lezzeti ön plana çıksın, sunumu ön plana çıksın isterdik. Özel bir çorba, buraya has bir çorba. Maalesef fiyatı ön planda daha çok durdu. Bin liradan bu sene çorbamızı servis edeceğiz" dedi.

Yemek Tarifi, Gastronomi, Uludağ, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • mustafa sagdic:
    akp lilerin yonettigi her yer boyle 30 30 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ya dayak yememişsiniz yada hesap kitap iktisat ekonomi bilmiyorsunuz 30 0 Yanıtla
  • Şerafettin Eren:
    Allah yiyenlere Şifadan çok Akıl fikir versin ne diyelim ?? 15 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Simdi muhalefet yandaşlari elestiri yapar ! Gelin görünki , buralara coktan reservasyon yapanda onlar … 8 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bedava devam 11 0 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Buna o parayı veren net enayidir. 10 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    O parayı verecek havadan para kazanan enayi çok.bence 5 bin yapsinlar..Burası Türkiye.. 6 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ekonomist Erdoğan bu olaya el atmalı 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yazıklar olsun 1000tl para kazanmak bu kadar kolaymı olur bizde simit yiyek 15tl hayata bak arkadaş yaa 3 0 Yanıtla
  • RESUL ASLAN:
    suyundan da koy 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 13:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Geçen yıl 500 liraya satılan Uludağ'daki çorbanın bu seneki fiyatı da şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.