Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek - Son Dakika
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Yaşam

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek

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Ünlü şarkıcı Hadise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için ihraç edilen teğmenlere sosyal medya üzerinden destek verdi. Şarkıcı, 'Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir' ifadelerini kullandı.

01.02.2025 16:07
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ünlü şarkıcı Hadise'den destek geldi.

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla teğmenlere destek oldu.

"ONUN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek
Hadise\'den TSK\'dan ihraç edilen teğmenlere destek

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Son Dakika Yaşam Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Mehmet Akın:
    tüm Atatürk sevenlerinden teğmenlerimize tam destek 416 439 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Tebrikler Hadise işte şimdi seni sevdim 304 337 Yanıtla
  • Apple User:
    düşün milletin yakasindan chp kilavyecileri 308 279 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Herkes haddini bilecek, sen dahil. Burası muz cumhuriyeti değil. Allahım ne günlere kaldık, sen vatanı bu sözde Atatürkçülerden koru. 190 73 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Atatürk'ün çeyreği bile etmeyenler, ancak adının arkasına sığınarak gösteriş yaparlar.Kusura bakmayın bukalemun kılıklı insancıklar. 179 42 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    disiplin hadise bozuntusu. 134 63 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    iki gün sonra ak parti mitingine katılır. bunların ipiyle kuyuya inilmez. 72 74 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Eğer bu suçsa sadece 5 teğmen mi suçlu. Zaten maksat her zamanki gibi korku salmak. 55 84 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hatta yanlarına git uzak durma sana ihtiyaçları var teselli edersin 97 38 Yanıtla
  • İsmail:
    bence Atatürk ün adını sık sık kullananları incelesinler bu ülkeye kardan çok zararı olmuştur ve bunlar genelde kaymak tabakası 119 16 Yanıtla
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