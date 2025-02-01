Hadise\'den TSK\'dan ihraç edilen teğmenlere destek

Yaşam

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ünlü şarkıcı Hadise'den destek geldi.

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla teğmenlere destek oldu.

"ONUN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"