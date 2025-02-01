Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ünlü şarkıcı Hadise'den destek geldi.
Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Ünlü şarkıcı Hadise ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla teğmenlere destek oldu.
Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"
Son Dakika › Yaşam › Hadise'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere destek - Son Dakika
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