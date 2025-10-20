Hazer Amani: "Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hazer Amani: "Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum"

Hazer Amani: "Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum"
20.10.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şef Hazer Amani, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu. Çocukluk yıllarında başlayan yemek tutkusunu ve MasterChef sonrası gelen şöhreti anlatan Amani, "Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerekiyor" dedi. "Evlilik defterini kapattım" sözleriyle de gündem yarattı.

"MUTFAK BENİ HAYATA BAĞLADI, ERKEN YAŞTA DAMAK ZEVKİMİ GELİŞTİRDİM"

Hazer Amani, mutfağa olan ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlattı. "Anneannemin yemek kitaplarına bakıp yemek yapmaya başladım. Okuldan gelip karnımı doyurmak için yemek yapıyordum, ortaokulda da kiloluydum" diyerek bu sürecin onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında 10-15 kişilik arkadaş gruplarına yemek hazırladığını belirten Amani, "El lezzetine çok inanıyorum, bu işte samimiyet çok önemli" dedi. Güney Afrika'da aldığı gastronomi eğitiminin kariyerinde yeni bir kapı açtığını belirten ünlü şef, "Yemek yapmaktan keyif aldığımı fark ettiğimde 'Bunu neden profesyonelliğe taşımayayım?' dedim" sözleriyle kariyer yolculuğunu özetledi.

Hazer Amani: 'Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum'

"KADIN ŞEFLERİN ARTACAĞINA İNANIYORUM, MUTFAK GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL"

Mutfak disiplininin zorluğuna değinen Amani, "Bazen 18 saat mutfakta kalmamız gerekiyor, mutfak göründüğü kadar kolay bir yer değil" dedi. Türkiye'de erkek şef hegemonyasının kırılması gerektiğini vurgulayan ünlü şef, "Ülkemizde daha çok kadın aşçılar ve şefler görmek istiyorum. Kadınların mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef'le gelen şöhretin hayatını değiştirdiğini belirten Amani, "Beni herkes MasterChef'ten sonra tanımaya başladı" dedi. Mesleğinde 6 yıl gibi kısa bir sürede aşçıbaşı olmayı başardığını aktaran Amani, "Stajyer olarak girdiğim otelde yeteneğimle aşçıbaşı oldum" diyerek başarısının arkasındaki emeğe dikkat çekti.

"EVLİLİK DEFTERİNİ KAPATTIM, HERKES ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Programın en dikkat çeken bölümü, Hazer Amani'nin özel hayatına dair samimi açıklamaları oldu. "Aldatan adam olmadım. Eski eşimle boşandıktan sonra Sıla hayatıma girdi" diyen Amani, "Sıla ile evliliğimin bitmesinin çok sebebi var. Onunki ışıltılı bir hayat, benimkisi daha farklı bir hayat" sözleriyle gündem yaratacak ifadeler kullandı.

"Baba olmaya fırsat bulamadım, herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil" diyen Amani, hayatında yeni bir döneme girdiğini belirterek "Evlilik defterini artık kapattım" açıklamasıyla dikkat çekti. Samimi ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Amani, "Yemek yapmak benim meditasyonum, hayatın merkezinde üretmek var" sözleriyle röportajı sonlandırdı.

Gökay Kalaycıoğlu, Kültür Sanat, Hazer Amani, Gastronomi, MasterChef, Çocukluk, Evlilik, Magazin, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hazer Amani: 'Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedinde sır perdesi aralanıyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’e tahliye Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

10:47
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1’de ilk yayın
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
10:39
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
10:24
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi
10:03
Bomba iddia Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
09:57
En büyüğü 13 yaşında Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
09:28
İzmir Foça’daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
İzmir Foça'daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 11:20:06. #7.11#
SON DAKİKA: Hazer Amani: "Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.