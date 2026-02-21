Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı

Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı
21.02.2026 15:43
Fatih'teki Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla ziyarete açıldı; yoğun ilgi görüldü.

Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif, dün ziyarete açıldı. Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif görmek isteyenler bugün Hırka-i Şerif Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, dün itibarıyla ziyarete açıldı. 1851 yılından bu yana Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen emanet, Veysel Karani Hazretleri'nin 58'inci ve 59'uncu kuşak torunları tarafından büyük bir özenle korunarak ramazan ayı dolayısıyla ziyarete sunuldu. Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.

'DÜNYADA GÖREMEDİK AMA HIRKASINI GÖRDÜK'

Ziyarete gelen vatandaşlardan Yahya Türkoğlu, "Düzce'den geliyoruz. Mübarek Hırka-i Şerif'i ramazan ayının ilk günlerinde ziyaret etme fırsatımız oldu, hamdolsun. Çok değişik duygular. Resulullah efendimizin mübarek bedenine dokunan bu emaneti görmek ve o günlerden bugünlere miras kalması bizim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Seyfettin Engin ise, "Allah'a şükürler olsun. Herkese tavsiye ederiz, buraları gelsinler görsünler. Dünyada göremedik ama hırkasını gördük. Ahirette bütün Müslümanları sancağı altında toplanmayı nasip etsin" dedi.

Musa Dikmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek bize ayrıca bir lezzet verdi. Burada her taraf Peygamber efendimizi ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ni hatırlatıyor. Bizleri bir çatı altında birleştiren Rabbime hamdolsun" şeklinde konuştu.

Selçuk İlhan, 45 kişilik hacı grubuyla ziyarete geldiklerini belirterek, "Muhteşem bir duygu hissettik. Daha önce geldiğimde çok kalabalıktı, bu kez daha sakin bir ortamda ziyaret etmek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Harun Pirçek ise, "Peygamber efendimizin yaşarken giydiği hırkayı görmek bizim için büyük bir nimet. Herkesin gelip görmesi gerekir" diye konuştu.

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00 ve 17.00, hafta sonu ise 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 16 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası ziyaret saat 03.00'e kadar devam edecek ve arife günü ikindi namazı sonrasında duayla sonlanacağı öğrenildi. Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, sıra beklemeden görevli refakatinde ve asansörü kullanarak ziyaretlerini yapabilecek.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.