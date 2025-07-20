İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor

İstanbul\'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor
20.07.2025 09:04
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Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan son tahminlere göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerden başlayarak tüm yurdu saracak Afrika kökenli sıcak hava dalgası, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkaracak. AKOM pazartesi gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 derecelere yükselebileceğini bildirdi.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan son tahminlere göre, Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerden başlayarak tüm yurdu saracak Afrika kökenli sıcak hava dalgası, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkaracak. AKOM pazartesi gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 derecelere yükselebileceğini bildirdi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ederken pazar gününden (20 Temmuz) itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgasının yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) tahminlerine göre; İstanbul'da sıcaklıkların aşırı değerlere yükseleceği tahmin ediliyor.

"AFİKA KÖKENLİ YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ederken pazar günü itibarıyla Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının da bölgemize ulaşacağı, halihazırda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artarak bölgeler olarak aşırı değerlere (37-39 derece) yükselebileceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 40 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM'un yayınladığı tahminlere göre, İstanbul'da 22 Temmuz Salı, 23 Temmuz Çarşamba, 24 Temmuz Perşembe ve 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 40 derece olacağı ön görülüyor.

İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu saatlerde güneşe doğrudan maruz kalmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

ORMAN YANGINI RİSKİ EN ÜST SEVİYEDE

Yüksek sıcaklıklar, düşük bağıl nem ve zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk oluşturuyor. Önümüzdeki 5-6 günlük dönem, orman yangını riski bakımından son derece hassas bir süreç olarak belirtiliyor. Vatandaşların bu konuda azami dikkat göstermesi ve herhangi bir olumsuz durumda yetkililere bilgi vermesi hayati önem taşıyor.

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sıcaklıklar 40 dereceye yükselecek, Afrika sıcakları geliyor - Son Dakika
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