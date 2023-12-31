İstanbul\'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim\'e akın etti

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Yeni yıla dakikalar kala İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. 2024'e Taksim'de girmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yılbaşı kutlamaları için yerli ve yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Kalabalık nedeniyle meydanda ve caddede yürümekte güçlük çekiliyor.

TAKSİM VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YOĞUN

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devriye gezerken, bölgede çanta ve üst aramaları da yapıyor. 4 atlı, 10 köpekli polis ekibinin de devriyede yer alması dikkati çekti. Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı bölgede güvenlik kameraları ve dron ile meydan ve cadde izleniyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR MEYDANDA SERGİLENİYOR

Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, trafik polisi aracı olarak kullanılan lüks otomobil dikkat çekti. Yılbaşı kutlamaları için Taksim'e gelenler, otomobili inceleyip fotoğraf çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.