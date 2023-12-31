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İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti - Son Dakika
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İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Taksim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı kutlamak isteyenlerle doldu taştı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeni yıl kutlamaları için İstiklal Caddesi'ne akın etti. Çok sayıda polis ekibinin görev yaptığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi güvenlik kameraları ve drone ile izleniyor.

31.12.2023 - 23:53,  Güncelleme: 00:07
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Yeni yıla dakikalar kala İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. 2024'e Taksim'de girmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, İstiklal Caddesi'ne akın etti.

İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti

Yılbaşı kutlamaları için yerli ve yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi. Kalabalık nedeniyle meydanda ve caddede yürümekte güçlük çekiliyor.

İstanbul Taksim'de 2024 coşkusu

TAKSİM VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YOĞUN

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devriye gezerken, bölgede çanta ve üst aramaları da yapıyor. 4 atlı, 10 köpekli polis ekibinin de devriyede yer alması dikkati çekti. Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı bölgede güvenlik kameraları ve dron ile meydan ve cadde izleniyor.

İstanbul Taksim'de 2024 coşkusu

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR MEYDANDA SERGİLENİYOR

Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, trafik polisi aracı olarak kullanılan lüks otomobil dikkat çekti. Yılbaşı kutlamaları için Taksim'e gelenler, otomobili inceleyip fotoğraf çekildi.

İstanbul Taksim'de 2024 coşkusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.

İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
İstanbul\'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim\'e akın etti
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam
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Son Dakika Yaşam İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti - Son Dakika
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