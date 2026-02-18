İzmir'de Heyelan Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Heyelan Tehlikesi Uyarısı

18.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yoğun yağışlar heyelan riskini artırıyor, kentte önlemler alınması isteniyor.

1) 'İZMİR'İN YAMAÇLARINDA HEYELAN TEHLİKESİ VAR'

İZMİR'de 2009'dan bu yana en şiddetli yağışların görüldüğünü, önümüzdeki birkaç ay boyunca heyelan tehlikesinin süreceğini söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, "Yağış rejiminin de olağanın dışına çıktığı zamanlarda jeolojik koşullara bağlı olarak İzmir'in özellikle yamaç eğimlerinin fazla olduğu yerler, heyelana karşı tedbir alınması gereken yerler" dedi.

İzmir'de son haftalarda ortalamaların üzerinde kaydedilen sağanak, heyelan tehlikesini gündeme getirdi. Geçen hafta sonu Menemen ilçesinde meydana gelen heyelan, yağış rejiminin zemin üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, heyelana yamaç eğimi, yağışlar ve jeolojik koşulların neden olduğunu belirtip, "Bunların 3'ü bir araya geldiği zaman, heyelan olağan hale geliyor. Bir de lokal olarak bitki örtüsünün yok olduğu, orman yangınlarının olduğu bölgeler heyelanlarda tetikleyici rol oynuyor" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY HEYELAN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ'

Yağışlı mevsimle birlikte heyelan ve su baskınlarının yaşanabileceğini öngördüklerini belirten Önalan, "Bu müneccimlik değil, şehirleşmenin getirmiş olduğu faturaları ödüyoruz. Sadece Menemen'de değil, Ege Bölgesi'nin kıyı kentlerinde heyelanlar ne yazık ki yaşanıyor. Plansız kentleşme, yamaçlarda kontrolsüz kazılar ve bina yapılmadan önce gerekli tedbirleri almamak heyelanları tetikliyor. İzmir'de 2009'dan bu yana en kuvvetli yağışları alıyoruz. Bu yağışlar da devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay boyunca heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

'YAMAÇ EĞİMİ OLAN YERLERDE KONTROLSÜZ KAZILARDAN KAÇINILMALI'

Kentleri planlarken özellikle yamaçlarda yapıları inşa ederken gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Önalan, yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde kontrolsüz toplu kazılardan kaçınmak gerektiğini söyledi. Yamaç alanlara bina yapılırken jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgeleme etüt raporlarının incelenmesi gerektiğini belirten Önalan, "Raporlama olmaması, en büyük sorun. Öncelikle yapılması gereken; Türkiye genelinde imar planlarına esas jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgeleme etütlerini kısa süre içerisinde tamamlamak. Etütler tamamlandıktan sonra önlem alınması gereken alanlar olarak ayrılacak. Türkiye heyelan envanter haritasında heyelan olan yerler potansiyel veya aktif heyelan bölgeleri olarak imara kapatılacak" dedi. Önalan, "Yamaç kazılarını yaparken kontrollü yapmak, drenaj tedbirlerini uygulamak zorundayız. İstinat duvarlarıyla desteklemeliyiz ama bunların hepsini sondajlı çalışmalara dayalı yapılmalı. Bunlar yapılmadığı takdirde heyelanlarla karşılaşacağız" diye konuştu.

'İZMİR'DE YAMAÇ EĞİMİNİN FAZLA OLDUĞU YERLERDE, HEYELAN TEHLİKESİ VAR'

Türkiye'de heyelan envanter haritasında geçmiş dönemlerde heyelan olan yerlerin işaretli olduğunu vurgulayan Önalan, "İzmir'de yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde, heyelan tehlikesi var. İzmir heyelanlarla bugün karşılaşmış değil. Geçmişte Narlıdere, Uzundere, Kadifekale'de heyelanlar meydana geldi. Geçmişte Kadifekale heyelanların ardından afete maruz bölge ilan edildi ve kapatıldı. Yağış rejiminin de olağanın dışına çıktığı zamanlarda jeolojik koşullara bağlı olarak İzmir'in özellikle yamaç eğimlerinin fazla olduğu yerler, heyelana karşı tedbir alınması gereken yerler" dedi.

'HEYELANLAR DEPREMLERDE DE TETİKLENİR'

Önalan, "Bir bölgede heyelan meydana gelmişse, o bölge afete maruz bölge ilan edilir ve bölgede imar yasaklanır. Gerekli çalışmalar yapılır, bütün tedbirler alınır, afete maruz bölge durumundan çıkarılır ve bu teknik raporlarla kanıtlanırsa, stabilite sorunlu alanlar olarak tekrar imara açılabilir. Teknik çalışmalar sonunda hiçbir önlem alınamıyorsa afete maruz bölge olarak kalır. Bir yerde geçmiş dönemlerde heyelan meydana gelmişse, orası potansiyel bir aktif heyelan alanıdır. Zaman geçtikçe oranın üzerine bina yapılması sakıncalıdır. Heyelanı tetikleyen başka bir şey de sismik aktivitelerdir. Heyelanlar depremlerle de tetiklenir. Dolayısıyla bir bölgede heyelan meydana gelmişse artık o bölgenin dikkatle incelenmesi, gerekli çalışmaların yapılması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de Heyelan Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
Cenevre’de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı Cenevre'de Rusya, Ukrayna ve ABD üçlü barış görüşmeleri başladı
Premier Lig’de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
Ablasına kabusu yaşattı Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı
Denizlerin efendisi kim Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı

13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:11:53. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Heyelan Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.