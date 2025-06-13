Kardeşinin Anısına Dernek Kurdu - Son Dakika
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Yaşam

Kardeşinin Anısına Dernek Kurdu

13.06.2025 14:30
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Nursel Günay, trafik kazasında kaybettiği kardeşi Engin için arama kurtarma derneği kurdu.

ANKARA'da yaşayan ilk yardım eğitmeni Nursel Günay (43), 2013 yılında Malatya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Engin Günay (21) anısına, arama kurtarma derneği kurdu.

Nursel Günay'ın kardeşi Engin Günay, Malatya Kışla Caddesi'nde 16 Nisan 2013'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Nursel Günay, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla 1 Kasım 2024'te Engin Arama ve Kurtarma Derneği'ni kurdu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerini Malatya'da yaşayan ve Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Nursel Günay, kardeşinin anısına kurduğu dernekle ilk etapta 5 bin gönüllüye ulaşmayı hedefliyor. Günay, 10 arkadaşıyla kurduğu dernek bünyesindeki gönüllülerle ülke genelinde afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılıp, afet ve acil durumlara karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Nursel Günay, bu kapsamda derneğin ilk faaliyeti olarak genç sporculara ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

'KARDEŞİMİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM'

Günay, kardeşi Engin'in evin tek oğlu olduğunu söyleyerek, "Maalesef çok erken şekilde kaybettik. 21 yaşındaydı. 3 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti. O kadar parlak, o kadar güzel hayalleri yarım kalmış bir çocuktu ki onun hayallerini gerçekleştirmek istiyordum. Yıllarca ne yapabilirim diye düşündüm. Gerçekten bir travmaydı hepimiz için. Hala acısı kalbimizde. Hala yaşıyoruz. Asla unutamıyoruz. ve istedim ki o kadar güzel bir gencimizin, güzel Engin kardeşimin adı böyle güzel bir projede yaşasın" dedi.

Depremden sonra Ankara'ya taşınan Günay, topluma faydalı projelerde yer almayı ve gönüllü projeleri desteklemeyi çok sevdiğini belirterek, "6 Şubat depreminde yaşadıklarımın beni etkilemesi, artı trafik kazasında kaybettiğim kardeşim Engin'in adını, tüm insanlığa faydalı bir projede yaşatma amacıyla Engin Arama ve Kurtarma Derneği'ni kurdum. Kurucusu ve başkanlık görevini yürütmekteyim. Amacım tüm toplumu insanlığa faydalı bu projenin içerisine çekerek hiçbir insanımızın hayattan öylece kopmak zorunda kalmadığını hissettirerek, ailelerimize ve gençlerimize eğitim bilincini aşılayarak destek alabilmek ve bu projeyi yürütebilmek" diye konuştu.

'5 BİN ARAMA KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ HEDEFLİYORUZ'

Derneğin ilk çalışmasını genç sporculara ilk yardım eğitimi vererek gerçekleştirdiğini anlatan Günay, "Gençlik bizleri daha da ileriye taşıyacaktır. Biz Engin Arama Kurtarma olarak öncelikle eğitim modüllerimizi yüksek tutacağız. Gönüllülerin eğitimini uzaktan eğitimden ziyade birebir sahada canlı olarak her doğal afetin türüne göre eğitim modülleri şeklinde planlamayı düşünüyoruz. Amacımız minimum 5 bin arama kurtarma gönüllüsü oluşturmak. Bunların zamanla eğitimlerini tamamlayarak, ekibimizi timlere ayırarak, çalıştıkları kurumlardan yeri geldiğinde herhangi bir afet durumunda gerekli izinleri alarak, yol iletişim sorununu çözerek, kendi afet planımızı uygulayarak olay yerine intikal sağlamayı hedefliyoruz. 6 Şubat depremleri bize şunu yaşattı ve gösterdi ki biz maalesef ki eğitim konusunda yetersizdik. Burada, ülkemizin daha bilinçli olmasını sağlayarak eğitimleri sağlamlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Engin Günay, trafik, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kardeşinin Anısına Dernek Kurdu - Son Dakika

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