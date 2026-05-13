Kocaeli'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

Kocaeli\'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi
13.05.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs'ta yapılacak temsili askerlik töreni öncesinde 35 özel birey için uğurlama ve kına gecesi düzenledi. Başkan Tahir Büyükakın, konvoyla katıldığı şenlikte özel bireylerle halay çekti, duygusal anlar yaşandı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Cuma günü temsili askerlik törenine katılacak olan 35 özel birey için uğurlama töreni düzenledi. Özel bireylerle konvoy eşliğinde büyükşehir hizmet binasından İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada da onlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Kocaeli' vizyonu doğrultusunda özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Engelsiz Bahar Şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı şenlikte 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel birey için kına programı düzenlendi.

Büyükakın ve özel bireyler, ilk olarak belediye hizmet binası önünde oluşturulan konvoyda buluştu. Makam aracının direksiyonuna geçen Büyükakın ve gençler, Türk bayrakları ile donatılan konvoyla birlikte, Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyerek, alkışlar ve kornalar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldi. Büyükakın ve özel bireyler, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri ile aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

Burada araçlarından inen özel gençler, şenlik alanındaki arkadaşları ile buluştu. Büyükakın da aileleri selamladı, özel bireylerle sohbet etti. Özel bireylerin, Büyükakın'a sarıldığı ve oyunlar oynadığı anlar, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun dua etmesiyle devam etti. Anneler, asker olacak çocuklarının ellerine dualar eşliğinde kınayı yakarken, törenin bu bölümü duygusal anlara sahne oldu. Kına yakma töreninin ardından Büyükakın ve Tuğamiral Selçuk Akarı, özel bireylerin birliğine bayrak takdim etti.

'HER TÜRK ASKER DOĞAR'

Törende konuşan Büyükakın, sözlerine 'Hepinizi çok seviyorum' diyerek başladı. Kınalı Mehmet hikayesini anlatan Büyükakın, şunları söyledi:

"Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk'ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkan veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın."

Tören sonunda Başkan Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Asker eğlencesi ve Engelsiz Bahar Şenliği, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evlatlarını askere gönderecek olmanın mutluluğunu yaşayan aileler ise kendilerine bu özel anları yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kocaeli'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:53:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.