Kocaeli\'de 35 özel birey için temsili askerlik töreni düzenlendi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Cuma günü temsili askerlik törenine katılacak olan 35 özel birey için uğurlama töreni düzenledi. Özel bireylerle konvoy eşliğinde büyükşehir hizmet binasından İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada da onlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Kocaeli' vizyonu doğrultusunda özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Engelsiz Bahar Şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı şenlikte 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel birey için kına programı düzenlendi.

Büyükakın ve özel bireyler, ilk olarak belediye hizmet binası önünde oluşturulan konvoyda buluştu. Makam aracının direksiyonuna geçen Büyükakın ve gençler, Türk bayrakları ile donatılan konvoyla birlikte, Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyerek, alkışlar ve kornalar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldi. Büyükakın ve özel bireyler, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri ile aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

Burada araçlarından inen özel gençler, şenlik alanındaki arkadaşları ile buluştu. Büyükakın da aileleri selamladı, özel bireylerle sohbet etti. Özel bireylerin, Büyükakın'a sarıldığı ve oyunlar oynadığı anlar, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun dua etmesiyle devam etti. Anneler, asker olacak çocuklarının ellerine dualar eşliğinde kınayı yakarken, törenin bu bölümü duygusal anlara sahne oldu. Kına yakma töreninin ardından Büyükakın ve Tuğamiral Selçuk Akarı, özel bireylerin birliğine bayrak takdim etti.

'HER TÜRK ASKER DOĞAR'

Törende konuşan Büyükakın, sözlerine 'Hepinizi çok seviyorum' diyerek başladı. Kınalı Mehmet hikayesini anlatan Büyükakın, şunları söyledi:

"Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk'ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkan veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın."

Tören sonunda Başkan Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Asker eğlencesi ve Engelsiz Bahar Şenliği, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evlatlarını askere gönderecek olmanın mutluluğunu yaşayan aileler ise kendilerine bu özel anları yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.