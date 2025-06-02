Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var - Son Dakika
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Yaşam

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

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Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet\'e göre tek bir şart var
02.06.2025 11:47  Güncelleme: 13:19
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Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet\'e göre tek bir şart var
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Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kurbanla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, kurban edilecek hayvanların nitelikleri gibi konulara değinildi. Ayrıca, kredi kartı ve taksitlendirme yoluyla kurban satın almanın caiz olup olmadığı, banka kredisiyle kurban kesilip kesilemeyeceğine açıklık getirildi.

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı içerisinde belirlenen sürede gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kurbanla ilgili merak edilen 10 soruyu yanıtladı.

1 - KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekecek. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilecek.

2 - KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeter sayı miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlü sayılıyor. Buna göre, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanların kurban kesmesi gerekiyor.

3 - KURBANLIK HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organlarının tam ve besili olması gerekiyor. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban edilmeyecek. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel olmuyor.

4 - KURBANLIK HAYVANI ELEKTRİK VEYA NARKOZLA BAYILTARAK KESMEK CAİZ MİDİR?

Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi esastır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caiz sayılıyor. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi eti de yenmiyor. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekiyor.

5 - KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERMEKLE İBADET YERİNE GETİRİLMIŞ OLUR MU?

Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilmiş sayılıyor. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmuyor. Kesme olmadan hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmiyor. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş sayılmıyor.

6 - KURBANLIK OLARAK SATIN ALINAN HAYVANA, DAHA SONRA BAŞKALARI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara 7 kişiye kadar ortak olabiliyor. Böyle bir hayvan, 7 kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana 7 kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebiliyor. Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin yedide birden az olmaması gerekiyor.

7 - KURBANIN ETİ, DERİSI VE BAĞIRSAKLARI GİBİ KISIMLARININ KURBAN SAHİBİ TARAFINDAN SATILMASI CAİZ MİDİR?

Kurbanın eti kısmen veya tamamen sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi ister zengin ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebiliyor. Ancak kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değil. Hz. Peygamber (s.a.v), "Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir" buyurduğu için kurbanın derisi ya da etinin satılması halinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekiyor.

8 - VEKALETLE KURBAN ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLARIN KURBAN ETLERİNİ SATMASI CAİZ MİDİR?

Kurban etlerinin satılıp başka amaçlar doğrultusunda kullanılması kurban ibadetine aykırılık teşkil ediyor. Bazı kişi ve kuruluşların kesim öncesi henüz organize aşamasında kurban etlerinin satımını planlanması doğru bulunmuyor. Dolayısıyla vekaletle kurban kesen kuruluşların kesim işlemini mutlaka gerçekleştirmeleri ve buradan elde edilen etleri satışa konu etmeden, öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları gerekiyor. Bununla birlikte kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması yönünde gerekli çaba gösterildiği halde farklı nedenlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma imkanı sağlanamamış ve elde kalan etlerin telef olma ihtimali ortaya çıkmışsa satılarak bedeli, kurban sahiplerinin niyetleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor.

9 - KREDİ KARTI VE TAKSİTLENDİRME YOLUYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MIDIR?

Kurban kesmekle mükellef olan kişi, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da satın alabiliyor. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekiyor. Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkana sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmuyor.

10 - BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR MI?

Kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabiliyor. Ancak borcun faizli alınmaması gerekiyor. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun sayılmıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat ÇAMUR:
    DİYANET HALT ETMİŞ BUNLARIN ALDIĞI MAAŞ BİR KERE FAİZ DEN ALKOLDEN ALKOLİKLERİN ÖDEDİKLERİ VERGİLERDEN GELİYOR 33 23 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Diyanete bakmayın siz Yüce Kuranımıza bakın Diyanet ülkemizde siyasi olarak yön alan ve açıklama yapan bir kurum oldu malesef 32 12 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Hocam vaftiz olurken kulağıma su kaçarsa orucum bozulur mu ? 11 23 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Hamam böceğinin gözüne sabun kaçar mı? 11 15 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Allahada yalakalık yapılmasın artık, parası olmayan kesmesin 16 6 Yanıtla
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