Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu - Son Dakika
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Yaşam

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına ana haberde tepki gösteren gazeteci Kübra Par'ın kameraların yayından çıktığını zannederek yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu. RTÜK, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

28.01.2025 22:13
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Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tv 100'de Ana Haber Bülteni'nin sunan gazeteci Kübra canlı yayında, gözaltılara tepki gösterdi.

KÜBRA PAR'IN HAREKETİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Daha sonra programı kapatan Par, kameraların yayından çıktığını düşünerek el hareketi yaptı. Par'ın hareketi programa damga vurdu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Şahin şunları söyledi: "TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur.Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.

Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

KÜBRA PAR: GÜNDEMLE İLGİSİ YOKTUR

Canlı yayına damga vuran görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kübra par şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım. Bir kaç gündür çıkışta Ana Haber'den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı'nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış. Olayın bu gün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur. Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu
Kübra Par\'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

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Son Dakika Yaşam Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • monşer null:
    Yandın Sen kaşar peyniri 221 495 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz:
    Eline sağlık rtük 204 316 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    adaleti sağlamak gazetecileremi kaldı adam gazetecilik yaparsanız adalet sizi rahatsız etmez şu meslektaşlarımızı savunduğunuz kadar bu vatanıda savunun 199 269 Yanıtla
  • Kemsl:
    urusbu... görüntülerine bakınca bunlar aile kadını, dürüst zannedersin fakat hepsi gezi militanı bunların. 162 289 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    bu hareket sana ve senin gibi düşünen pç gelsin 46 36
    Ekber SATIR:
    İrisbu kemsl 26 27
  • Yaman Auto:
    parmağına sağlık:) 193 85 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Kıvırıyorlar ama sonra, komik oluyorlar kıvırınca. 38 8
  • fatih mazlum:
    abovvv silivride yer kalmayacak bu gidisle:) 137 73 Yanıtla
    ercan aksu:
    bu iyiydi :) 11 8
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