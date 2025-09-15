Küçükçekmece'den Beslenme Çantası Desteği - Son Dakika
Küçükçekmece'den Beslenme Çantası Desteği

Küçükçekmece\'den Beslenme Çantası Desteği
15.09.2025 10:51
Küçükçekmece Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına beslenme çantası desteği sağlıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla ilköğretim çağındaki çocuklara beslenme çantası desteği sağladığını duyurdu.

Bu kapsamda ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan beslenme çantası desteği hizmeti sürüyor. Proje kapsamında sosyal yardım alması uygun görülen ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına her güne 9 çeşit üründen oluşan beslenme çantaları hazırlanarak, düzenli aralıklarla evlerine teslim ediliyor.

KEMAL ÇEBİ: HER ÇOCUĞA EŞİT FIRSAT, SAĞLIKLI GELECEK

Eğitimde fırsat eşitliğini ve çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Beslenme çantası desteğinden faydalanmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen gelerek veya 444 4 360 numaralı hattan İletişim Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabilirler.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yerel Yönetim, Küçükçekmece, Eğitim, Yaşam

