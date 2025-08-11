Kuşadası Belediyesi\'nden güzergah uyarısı

Söke- Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada çökme sonrası bölgede çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Sürücülerimizin can güvenliği için yolun onarımı tamamlanana kadar geçiş sağlanamayacaktır. Kuşadası'na Söke yönünden giriş yapacak araç sürücüleri, lütfen Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanınız. Tüm hemşehrilerimizden ve misafirlerimizden, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Söke-Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökmeye dair görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı olayın 6.1 büyüklüğündeki depremden kaynaklandığı yanılgısına düştü. Gerçek ise kısa süre anlaşıldı.
