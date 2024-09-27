MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

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TV8'in popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, 100 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. İlk turda kırmızı takımın galip gelmesi sonucu finale kalan Beyza ve Zübeyde arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar arasından Beyza, yaptığı tatlıyla büyük ödülün sahibi oldu.

27.09.2024 10:19  Güncelleme: 10:33
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dün 100 bin TL'lik ödül için yarıştı. MasterChef'in ilk turunda, Mehmet Şef'in yarışmacılara eşit olarak dağıttığı kılıç balığıyla yemekler hazırlandı. Şefler, soğuk başlangıç, çorba, iki ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

ONUR SİNİRLENDİ, TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Şefler, üç ızgara şiş talep etmişti. Ancak Onur, bu isteği yanlış anlayarak üç adet sanıp ona göre porsiyon hazırladı. Mavi takım, "3 şiş" istendiğini öğrenince Onur sinirlenerek elini masaya vurdu ve takım arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan kırmızı takım oldu. Büyük ödül için son ikiye kalan Beyza ve Zübeyde arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Beyza, yaptığı tatlıyla 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
MasterChef Türkiye\'de 100 bin TL\'lik ödülün sahibi Beyza oldu

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Son Dakika Yaşam MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    100 BİNLİRA BÜYÜK ÖDÜLMÜYMÜŞ NEREDEYSE 100 BİNLİRAYA BİSİKLET ALAMIYCAN HADİYİN ORDAN 64 7 Yanıtla
    Hüseyin Özcan:
    aç tavuk kendini darı ambarinda sanirmis . mesele bu yarışmada para değil . anlaşılan senin herşeyin para .?? 3 6
  • Sadece Beşiktaş:
    Vay be Ülkemizin düştüğü duruma bak Medya bile kalitesiz haber yapmada lider 37 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    100binmi komedi yaa 1 telefon bile alamazsin otur agla simdi 35 2 Yanıtla
  • Ömer Tokmak:
    siz neyi beğenmiyorsunuz ordaki yarışmacılar haftalık en az 40.000 tl alıyor ne yapıyorlar halk için ne gibi katkıları var şef ler ne derse onu konuşuyorlar harfketleri yapıyorlar.ayrıca kullandıkları malzemelerin halk olarak çoğumuz bilmiyoruz ve yaptıkları israf cabası sizin neyin tartışmasını yapıyorsunuz .100.000 tl de iyi para küçümsemeyin bulamassınız 17 9 Yanıtla
  • Kemsl:
    100 bin nedir, bir ev parası verseydiniz cimriler. o kadar tıkınıp durdunuz... 25 1 Yanıtla
  • Oğuzcan Çiçek:
    yazıklar olsun acun şurada ödül en az 500 bin TL olmalıydı 19 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    1 haftalık tatil parası 18 2 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    100 TL ye akşam lüks bir lokantada 1 akşam yemeği yer artık anca ona yeter cunki 16 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    para için insanları yapmayacağı saklabanlik, rezillik yok hiç izlemiyorum... 13 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu - Son Dakika
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