MasterChef Türkiye\'de 100 bin TL\'lik ödülün sahibi Beyza oldu

Yaşam

Her şey oğlu Can\'a göre ayarlanacak

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dün 100 bin TL'lik ödül için yarıştı. MasterChef'in ilk turunda, Mehmet Şef'in yarışmacılara eşit olarak dağıttığı kılıç balığıyla yemekler hazırlandı. Şefler, soğuk başlangıç, çorba, iki ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi.

ONUR SİNİRLENDİ, TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Şefler, üç ızgara şiş talep etmişti. Ancak Onur, bu isteği yanlış anlayarak üç adet sanıp ona göre porsiyon hazırladı. Mavi takım, "3 şiş" istendiğini öğrenince Onur sinirlenerek elini masaya vurdu ve takım arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan kırmızı takım oldu. Büyük ödül için son ikiye kalan Beyza ve Zübeyde arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Beyza, yaptığı tatlıyla 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmayı başardı.