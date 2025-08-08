Mattia Minguzzi'nin Adı Eğitim Merkezine Verildi

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ne, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) adı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kıymetli ailesine, Trabzon'umuzda Ahmet'in ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturacağımıza dair söz vermiştik dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini, Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde ağırladı. Başkan Ahmet Metin Genç, Yavrumuzu uğurladıktan sonra İstanbul'da kabrini de ziyaret etmiştik. Orada kıymetli ailesine, Trabzon'umuzda Ahmet'in ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturacağımıza dair söz vermiştik. Çocuklarımız için çok önemli bir eğitim alanı olarak gördüğümüz bu güzel alanımıza Ahmet Minguzzi'mizin adını verdik. Bir kez daha yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Of'ta da köyün sokağına Mattia Ahmet Minguzzi ismini vereceğiz. Bu vesileyle toplumda bir farkındalık oluşması adına bu süreci yakından takip ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Bu tür saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz diye konuştu.

'BİZE ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLDU'

Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar, En başından beri her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir sürpriz oldu. Burada çok duygulandık. Trabzon ev sahipliği yaptı. Başkanımız İstanbul'a kadar geldi, buluştuk. Böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum. Ahmet, Trabzon'u çok seviyordu. Her yaz buraya geliyordu, köy ortamını seviyordu diye konuştu. Baba Andrea Minguzzi ise Şoktayım, çok güzel bir yer, başkanımız sağ olsun. Şiddeti önlemek için spor ve eğitim çok önemli. Şu anda oğlum Ahmet ışık olacak. Hayırlı olsun dedi.

Daha sonra Ressam Yıldıray Yıldırım'ın, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi içerisinde yer alan kafeterya bölümünde yaptığı Mattia Ahmet Minguzzi grafiti çalışması üzerine çizilen kalp, Başkan Genç, Anne Yasemin Akıncılar ve Baba Andrea Minguzzi tarafından boyandı.