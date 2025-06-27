Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
27.06.2025 15:11
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Türkiye sıcaktan kavrulurken Meteoroloji uzmanlarından ilginç bir tahmin geldi. Yetkililer, pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan uyarılar sonrası Rize'de kar yağışı etkili olurken, Ardeşen ilçesine bağlı Balıklı Yaylası'nda kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde iyiden iyiye yükselen sıcaklara karşı uyarı üstüne uyarı yayınlarken Hava Forum tarafından yapılan bir duyuru dikkat çekti.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, pazar gecesi ve pazartesi sabahı iki bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor.

"DİKKAT! KAR ALARMI"

X platformu üzerinden yapılan açıklamada "Dikkat! Kar Alarmı! Pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor

RİZE'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Rize'de kar yağışı etkili olurken İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası'nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karları temizlemeye çalışıyor. Operatör Osman Dedecan, "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var" dedi.

Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, besicilerin yanı sıra yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası'nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor. Karla kaplı yolların, göç hazırlığındaki köylülerin geçişine açılması için ekiplerin sürdürdüğü kar mesaisi dron kamerasıyla da görüntülendi.

Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Barış Oğuz:
    torpille adam alırsanız tsunami bile derller 40 7 Yanıtla
  • mahmut:
    Yarın işe gidebilirmijiz yollar kapanırsa . 15 2 Yanıtla
  • Osman3434:
    inanmayın bu yalan 14 3 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    5 metre kar nerde var hani verdiğiniz fotolarda. dağlar çıplak görünüyor kayalar ortada duruyor. palavra palavra palavra 10 2 Yanıtla
  • Rob26 Arez:
    Everest ile Erciyes ve Ağrı dağınada yağan KAR ı haber yapın. dalga geçmekte birebirsiniz 5 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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