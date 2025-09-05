Muğla'da Tatilde Ölüm - Son Dakika
Muğla'da Tatilde Ölüm

Muğla'da Tatilde Ölüm
05.09.2025 14:29
Saliha Kılıç, Muğla'daki tatilinde ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenildi.

Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan (34) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu

APARTTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Sağlık, Hukuk, Tatil, Muğla, Yaşam, Ula, Son Dakika

