Naci Görür\'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Ege ile Marmara'da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem farkındalık söyleşisinde konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni bekleyen ciddi tehlikeye dikkat çekti.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Kuzey Anadolu Fayı'nın dünyanın en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu belirten Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR DUA EDİN, DURDURAMAZSINIZ"

Görür, fay hattının 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini, en son 1766'da meydana gelen büyük depremin üzerinden 250 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Marmara'nın deprem üretme süresi doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem doğanın değişmez yasalarıyla meydana gelir" ifadelerini kullandı.

"EN YÜKSEK RİSK AVRUPA YAKASI'NDA"

Depremde en büyük yıkımın Avrupa Yakası'nda görüleceğini söyleyen Görür, "Asya Yakası'nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki depremde en sağlam binalar bile zarar görür. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek" diye konuştu.