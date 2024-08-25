Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı - Son Dakika
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Yaşam

Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı

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Video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan bir Türk kızı, Avrupa'dan talip aradığını ifade etti. Çok güzel olduğunu ve bu güzelliğinin Türkiye'de heba olmasını istemediğini ifade eden genç kız, ''Bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle, hiçbir şey fark etmez. Evlenmeye hazırım'' ifadelerini kullandı.

25.08.2024 15:33
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Sosyal medyadan paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı Avrupa'dan koca arayan bir Türk kızı... Çektiği videoda çok güzel olduğunu ve bu güzelliğinin Türkiye'de heba olmasını istemediğini belirten genç kız, Avrupa'dan kendisine vatandaşlık verebilecek bir talip aradığını ifade etti.

"VATANDAŞLIK VERECEK HERHANGİ BİRİYLE..."

Kriter olarak da bir beklenti içerisinde olmadığını belirten genç kız, "Bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle, hiçbir şey fark etmez. Evlenmeye hazırım. Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak. Varsa kedilerine de bakabilirim, çocuk da bakabilirim" şeklinde konuştu.

"YAZIK GERÇEKTEN"

Kısa sürede çok on binlerce izlenme alan videonun altına "Yazık gerçekten", "Pek de bir şey sunamamış", "Buna kim güzel olduğunu söylemiş?", "Filtresiz görseydik birde gerçekten güzel misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ne günlere kaldık! \'\'Avrupalı koca istiyorum\'\' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı

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Son Dakika Yaşam Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: Kediler dağ zirvelerinde halı dokurken, tavuklar gökkuşağının altından geçip papatya topluyordu. Bu sırada, köpekler balonların üzerinde yatak seriyor, kaplumbağalar ise çimenlerde yüzüyordu. 12 57 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bu kadar mı insan kendini küçük düşürür.. Güzel olsan ne olacak kendini resmen açık artırmaya koymuşsun gibi seninle evlenene Allah sabır versin.. 47 1 Yanıtla
  • Bbayraktar: Yani ben pahalı bir esnafım demek istedi :) 37 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kenyada çok var oraya git 34 1 Yanıtla
  • Adem Kunt: Porsuk seni 29 3 Yanıtla
  • ferhat eser: taklitler aslını yüceltir orjinal ferhat eser benim 8 17 Yanıtla
  • Emin Erol: Papua yeni gine vatandaşı olursa evlenirim 15 1 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Ferhat eserin eserleri hep 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Bismillah Beleşe psikolog yokmu kafayı yedim kendi kendime konuşup kavga etmeye başkadım akıl saglımı kaybeddim. Amin yarabbim. Kes lo 2 11 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Bende avrupalı bayanla evlenmek istiyorum 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Ne günlere kaldık! ''Avrupalı koca istiyorum'' diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı - Son Dakika
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