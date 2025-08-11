Nemrut Krater Gölü: Yıldız Gözlemi İçin Cennet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Nemrut Krater Gölü: Yıldız Gözlemi İçin Cennet

Nemrut Krater Gölü: Yıldız Gözlemi İçin Cennet
11.08.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü'nde uzun pozlama ile yıldız fotoğrafladı, bölgeyi tanıttı.

EREN Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde uzun pozlama tekniği ile Samanyolu ve yıldızları fotoğrafladı. Önen, bölgede ışık kirliliği olmadığı için Nemrut'un doğa ve uzay gözlemciliği yapanlar için açık fotoğraf stüdyosu niteliği taşıdığını söyledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline geldi. Yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili de gündeme gelen ve bu konuda sık sık uyarılarda bulunan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile Samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti.

'YÜZLERCE YILDIZ IŞILDIYOR'

Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Önen, Nemrut'un hem kamp yapmak hem de gökyüzündeki yıldızları pozlamak isteyenler için açık fotoğraf stüdyosu niteliği taşıdığını söyledi. Meraklılarını bölgeye davet eden Dr. Önen, "Nemrut yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinden uzak olması nedeniyle yıldız gözlemi ve astrofotoğrafçılık için oldukça elverişlidir. Özellikle, Samanyolu galaksisi haziran, temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde çok daha net görülebiliyor. Bu aylarda Samanyolu'nu izlemek ve fotoğraflamak için ideal atmosfer koşulları oluşuyor. Şehirden uzaklaştığınızda çıplak gözle yüzlerce yıldız ışıldıyor, teleskop ve dürbün yardımıyla ise çok daha fazlasını görebiliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Eren Üniversitesi, Kültür Sanat, Tatvan, Nemrut, Yaşam, Çevre, Doğa, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nemrut Krater Gölü: Yıldız Gözlemi İçin Cennet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: Nemrut Krater Gölü: Yıldız Gözlemi İçin Cennet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.