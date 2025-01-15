Kanserle mücadele eden Tanyeli\'ye hastaneden ziyaretçi yasağı

Yaşam

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, art arda çok sayıda ameliyat geçirdi. Yılbaşı için hastaneden özel izin alan ve yeni yıla evinde ailesiyle birlikte giren ünlü isim, geçtiğimiz hafta da doğum günü nedeniyle özel izin alarakarkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılmıştı.

Son dönemde çok yorulan Tanyeli'ye hastaneden ziyaretçi yasağı geldi. Gördüğü tedavi nedeniyle vücut direncinin korunması gereken ünlü isim, kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

"LÜTFEN ÇAT KAPI GELMEYİN"

Tanyeli, açıklamasında "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum, çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"2 SAAT İZİNLİ ÇIKMIŞTIM"

Son olarak Asena'nın ziyaret ettiği Tanyeli, doğum günü kutlamasından bu yana hastane odasından çıkamadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Doktor 2 saat izin vermişti, yarına kim öle kim kala... Şöyle beni yere çalan ağrıları bir kenara atıp, hazır çocuklar buradayken, aylar süren hastane silsilesinden boğulup 'sevdiklerimle bir arada enerji toplarım' deyip , kutlamayı bahane edip hemşiremle gittim. O gece 2 saat de olsa kutladık, bunun 20 dakikası ayakta, geri kalanı yine oracıkta bana özel hazırlanan koltukta yatarak zor geçti. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra... Canım çocuklarım, eşim ve sevdiklerim Hakkınızı helal edin... Teşekkür için çok geç oldu ama inanın o günden beri hastanenin odasından çıkamıyorum çok ağır geçiyor çok yoruldum. Allah'a emanet olun..."