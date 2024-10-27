Osman Aguş, Eşinin Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yaşam

Osman Aguş, Eşinin Hayalini Gerçekleştirdi

Osman Aguş, Eşinin Hayalini Gerçekleştirdi

Manisa'da Osman Aguş, üretimiyle eşi Emine Aguş'un 20 yıllık kolonya markası hayalini gerçekleştirdi.

27.10.2024 16:56
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MANİSA'nın Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Aguş (44), ürettiği kolonyalar ile eşi Emine Aguş'un (42), 20 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü. Manisa'nın marka değeri olan dünyaca ünlü ürünlerini şişeye sığdıran Kimyager Osman Ağuş, patentini aldığı kolonyalarla, eşinin kendi markasını oluşturmasını sağladı.

Saruhanlı ilçesinde bundan 5 yıl önce ilçe milli eğitim müdürü olarak atanan Osman Aguş, 2012-2019 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde kimya alanında doktorasını tamamlamasının ardından, kolonya ve parfüm kokularına merakı olan eşi, 2 çocuk annesi Emine Aguş'un, hayalini gerçekleştirdi. Eşi için önlüğü giyerek laboratuvara giren Osman Aguş, 2 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından, Manisa'nın dünyaca ünlü ürünleri mesir, Manisa lalesi, anemon, Sultaniye üzümü ve Sultaniye asma yaprağından kolonya üretti. Patentini aldığı ürünleri, eşinin markası altında satışa sunan Aguş, onun 20 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüp, iş yeri sahibi yaptı. Aguş çifti, ürettikleri ürünleri kendi markalarıyla satışa sunmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'MANİSA'MIZA ÖZGÜ YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYA TANITMA FIRSATIMIZ OLDU'

Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Aguş, "2003 yılında girdiğim milli eğitim camiasında kimyager olarak yüksek lisansımı ve doktorumu tamamladım. Eşimin de özellikle kolonya kokularına karşı bir merakı, ilgisi ve hayali vardı. Onun hayalini gerçekleştirmek amacıyla 2009 yılında doktoramı bitirdikten sonra tekrar laboratuvara girdim. Bir Manisalı olarak neler yapabiliriz, farklı neler oluşturabiliriz düşüncesiyle çıktığımız bu yolda Manisa'mızın dünyaca ünlü yerel ürünleri, mesir, Sultaniye üzümü, Manisa lalesi, anemonu ve Sultaniye asma yaprağından kolonya ürettim. Yaklaşık iki yıldır yaptığımız Ar-Ge ve patent çalışmaları sonucunda ürünlerimizi oluşturduk, ürettik. Hem eşimizin hayali gerçekleşti hem de Manisa'mıza özgü yöresel ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatımız oldu" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZLE BU KENTE GÜZEL BİR DEĞER KATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Eşinin desteğiyle kendi markasını oluşturarak işletme sahibi olan Emine Aguş da "Evlendiğimizde aslında bunu sık sık konuşuyorduk. Bu hayali gerçekleştirmek 20 yıl sonraya nasip oldu. Eşimle kendi markamızı oluşturduk. Manisa'mızın zenginliklerini, kolonyalarımızla duyurmuş olacağız. Manisa zaten marka bir şehir. Geçmişi ve tarihi güzellikleri olan bir şehir. Biz de ürünlerimizle bu kente güzel bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Gururluyuz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Saruhanlı, Ekonomi, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Osman Aguş, Eşinin Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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