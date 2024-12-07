Özel Eğitim Okulunda Otizmli Çocuğa Darp İddiası - Son Dakika
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Yaşam

Özel Eğitim Okulunda Otizmli Çocuğa Darp İddiası

Özel Eğitim Okulunda Otizmli Çocuğa Darp İddiası

Ankara'da özel eğitim okulunda, yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin öğretmenleri tarafından darbedildiği iddia ediliyor. Güvenlik kameralarında yaşananlar ortaya çıktı ve savcılık soruşturma başlattı.

07.12.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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ANKARA'da, yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10) eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Dosyada darp iddiasına dair güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı. Görüntüde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tuttuğu görüldü.

Olay, 1 ay önce Beypazarı ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunda meydana geldi. Özlem Ö., okul dönüşü oğlunun kulağının arkasında tırnak izi, kulaklarında morluk ve kolunda çizikler fark etti. Özlem Ö., önce oğlunun öğretmenini aradı, sonra da okula gidip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde oğlunun 4-5 öğretmenin arasında tartaklandığını gören Özlem Ö., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özlem Ö. dilekçesinde, oğlunun ayağına basan öğretmen M.Y. ile saçından çeken ve kollarından tutarak darbettiğini iddia ettiği diğer öğretmenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENECEK

Özlem Ö., güvenlik kamerası görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüde ders arasında öğretmenler ve diğer öğrencilerle koridorda bulunduğu sırada E.A.Ç.'nin, arkadaşının ayağına vurduğu, buna sinirlenen öğretmen M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı ve sözlü olarak da tepki gösterdiği görüldü. Bunun üzerine otizmli E.A.Ç.'nin daha da agresifleştiği, gelen diğer öğretmenlerin çocuğun saçından ve kollarından tutup çekiştirdiği görüntüde yer aldı. Öğretmen Z.B.'nin çocuğun kulağından tutup çektiği de görüldü. Savcılık, soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenip, rapor düzenlenmesine karar verirken, görüntüde yer alan öğretmenler ile okul müdürünün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma sürüyor.

'GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

E.A.Ç.'nin babası Enver Ç., ilçede tek özel eğitim okulu olduğu için oğlunun aynı okula devam ettiğini söyleyerek, "Görüntüde okulda eğitim veren öğretmenlerin 3-4 tanesinin çocuğumu darbettiklerini gördük. Saçını çekmek, ayağına basmak, kollarından, kulaklarından çekmek suretiyle çocuğumun 3-4 öğretmen tarafından darbedildiğini üzülerek izledik. Rapor aldık. Çocuğun kendisini ifade edemediğine dair raporlar dahi alındı. Soruşturma devam ediyor. Eğitim kurumuna çocuklarımızı, evlatlarımızı güvenli bir şekilde eğitim alsınlar diye veriyoruz. Fakat benim çocuğum darbedildi. Çocuğum aynı kurumda aynı öğretmenlerden eğitim almaya devam ediyor. Soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan olayla ilgili idari soruşturmanın da başlatıldığı ve öğretmenlerin sınıflarının değiştirildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU-Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Özel Eğitim Okulunda Otizmli Çocuğa Darp İddiası - Son Dakika

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