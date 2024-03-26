Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Kente değer katan çalışmalara imza atmayı sürdüren Pendik Belediyesi, Nostaljik Tramvayı hizmete sundu. Güneş enerjisiyle çalışan ve 30 kişilik yolcukapasitesine sahip Nostaljik Tramvay için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'in oldukça eski tarihi bir kent olduğunu hatırlatarak "Bulunduğumuz alan Osmanlının ilk planlı yerleşim alanıydı. Böyle tarihi bir kente nostaljik hava katalım istedik. Tramvayımız belli güzergahlar arasında Pendik merkezde dolaşacak. Daha önce atlı faytonlar vardı. Şimdi bunu yapamayacağımız için böyle bir hizmeti başlattık. İnşallah, merkezi biraz daha canlandıracak" dedi.
Başkan Ahmet Cin daha sonra tramvayı test etti. Vatandaşlar test sürüşü yapılan tramvayı fotoğrafladı.
İşte açılış töreninden kareler;
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