Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor - Son Dakika
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Yaşam

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul\'u 7\'nin üzerinde bir deprem bekliyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Seyitoğlu, Kütahya'daki depremin Batı Anadolu faylanma yapısına uygun olduğunu belirtti. İstanbul ve Bolu'daki fay hatlarına dikkat çekerek Kanal İstanbul projesi için de uyarılarda bulundu.

25.04.2025 15:21  Güncelleme: 15:34
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Kütahya'da meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Batı Anadolu'daki faylanma yapısının bu depremde etkili olduğunu söyledi. Seyitoğlu, İstanbul'u bekleyen büyük depreme de dikkat çekerek, 7'nin üzerinde bir depremin beklendiğini vurguladı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5, 3.9 ve son olarak 4,6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Seyitoğlu, "Kütahya'daki deprem Batı Anadolu'nun tipik fay yapısıyla örtüşüyor" dedi ve İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"İSTANBUL'U 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM BEKLİYOR"

Prof. Dr. Seyitoğlu, İstanbul'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor, bunu net olarak söyleyebilirim" dedi. Aynı riskin Bolu için de geçerli olduğunu söyleyen Seyitoğlu, şehrin içinden fay geçtiğini ve bu durumun tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor

"KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BATI ANADOLU'NUN TİPİK FAY YAPISIYLA ÖRTÜŞÜYOR"

Kütahya'da meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, sarsıntının Batı Anadolu'nun karakteristik faylanma yapısına uygun olduğunu belirtti. "Bu deprem, tipik olarak Alaşehir grabeninde gördüğümüz normal faylanma çeşidiyle ilgili bir depremdi" diyen Seyitoğlu, bölgenin jeolojik yapısının bu tür depremlere açık olduğunu vurguladı. Uzman, Batı Anadolu'daki graben sisteminin gelecekte benzer sarsıntılar üretmeye devam edebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor

"KANAL İSTANBUL PROJESİ, HEYELAN TEHLİKESİNİ ARTIRABİLİR"

Seyitoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne dair de önemli uyarılarda bulundu. Bölgede yapılacak bir inşaat faaliyetiyle birlikte heyelan riskinin tetiklenebileceğini belirten Seyitoğlu, olası bir depremin bu kanal üzerindeki etkisinin iyi hesaplanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor

"DEPREM TEHLİKESİ GEÇTİ DİYENLERİN MAKALESİ YOK"

Bazı uzmanların "deprem tehlikesi geçti" şeklindeki açıklamalarına karşı çıkan Prof. Dr. Seyitoğlu, bu kişilerin görüşlerini bilimsel verilere dayandırarak yayınlamaları gerektiğini belirtti. "Şu ana kadar bu iddiaları destekleyen herhangi bir makale göremedim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu: İstanbul'u 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor - Son Dakika

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