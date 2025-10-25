Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi - Son Dakika
Yaşam

Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi
25.10.2025 14:31
Burdur'daki Salda Gölü'nde halk plajına gelen nesli tehlikedeki kızıl geyik, ziyaretçilerle birlikte görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında bölgeye bırakılan kızıl geyik, plajdaki insanlarla vakit geçirerek ilginç anlar yaşattı.

Burdur'daki Salda Gölü'nde halk plajında suya giren, ziyaretçilerin yanına yaklaşan nesli tehlikedeki kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KIZIL GEYİKLER PLAJA BIRAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü çevresindeki ormana çok sayıda kızıl geyik bırakıldı.

Salda Gölü'nde Kızıl Geyik Ziyaretçileri Şaşırttı

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU

Bölgede popülasyonu takip edilen kızıl geyiklerden biri, Salda Gölü'nde halk plajının bulunduğu alana geldi. Halk plajındaki ziyaretçilerin sevdiği kızıl geyik, daha sonra uzaklaştı. Ziyaretçilerin kızıl geyik ile vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi - Son Dakika

Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi
