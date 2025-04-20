Hatay\'da Paskalya Bayramı kutlandı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

MUM YAKARAK DUALAR OKUNDU

Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Kutlamalara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katılarak vatandaşların bayramını kutladı.