Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Yaşam

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı düzenledikleri ayinle kutladı. Azize Tekla Kilisesi'nde yapılan ayinde dualar okundu, ilahiler söylendi ve bayram coşkusu yaşandı. Kutlamalara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

20.04.2025 07:49
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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

MUM YAKARAK DUALAR OKUNDU

Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Kutlamalara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Hatay\'da Paskalya Bayramı kutlandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Halil Batmaz:
    Bayramınız mübarek olsun 84 45 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    bayramınız mübarek olsun hatay 74 41 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Hiristiyanlarin Paskalya bayramini kutluyorum 35 14 Yanıtla
  • 6490203:
    hatay ya 3 7 Yanıtla
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