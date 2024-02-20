Sanat camiasının başarılı sanatçılarından türkücü Hilal Özdemir, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Sosyal medya hesabından sevenlerine ve mahalle sakinlerine seslenen sanatçı "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" dedi.
Instagram hesabından vatandaşlara seslenen Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT ve özel televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım."
"Halen Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım. 8 yıldır kişisel gelişim alanında kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum. Tam bir doğa aşığı hayvansever ve hayvan dostuyum. Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili Emel Perk Afacan'ın da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum. Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim."
Başarılı oyuncu 31 Mart'ta muhtar seçilirse 17 bin 2 TL maaş alacak.
Son Dakika › Yaşam › Sanatçı Hilal Özdemir, Kadıköy Suadiye'den muhtar adayı oldu - Son Dakika
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