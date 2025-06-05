Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı - Son Dakika
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Yaşam

Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı

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Şanlıurfa\'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı
05.06.2025 20:01
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Şanlıurfa\'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı coşkusu tarihi bir mekânda yaşandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, Balıklıgöl Platosu'ndaki tarihi Hasan Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Şehrin idari, askeri ve siyasi protokolünün yanı sıra vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katılım yoğun oldu.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu'ndaki tarihi Hasan Paşa Camii'nin avlusunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılım yoğun oldu.

Kurban Bayramı'na saatler kala Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, kentin simge noktalarından biri olan Balıklıgöl Platosu'ndaki tarihi Hasan Paşa Camii'nin avlusunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı

YOĞUN KATILIM

Bayramlaşma töreni, şehrin idari, askeri ve siyasi protokolünü bir araya getirirken, vatandaşların da yoğun ilgisine sahne oldu. Programda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy tebrikleri kabul etti.

Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Bayramlaşma etkinliğine kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, bayramın anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Hasan Paşa Camii avlusunda yapılan etkinlikte bayram sevinci paylaşıldı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, bayramın barış, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı

Etkinlik sonunda protokol üyeleri, Balıklıgöl çevresinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da bayram coşkusu: Bayramlaşma törenine çok sayıda kişi katıldı - Son Dakika

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