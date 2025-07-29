Şemdinli'de Seyir Terasları Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şemdinli'de Seyir Terasları Yapılıyor

Şemdinli\'de Seyir Terasları Yapılıyor
29.07.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terörle anılan dağlar seyir teraslarına dönüştürülüyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar terörle anılan bölgede dağlar ve tepeler, seyir terasına dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Fahri Şakar, ilk seyir tepesinin 1450 rakımlı Efkar Dağı'na yapılıp tamamlandığını, 2'nci seyir terasını ise 1685 rakımlı Şepetan Tepesi'ne yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İran ve Irak'a komşu olan Şemdinli ilçesinde huzur ortamının sağlanmasını ardından yapılan çalışmalar hız kazandı. Geçmişte terörle alınan Efkar Dağı'na huzur ortamının sağlanmasından sonra ilk seyir terası, 3 yıl önce yapılıp hizmete sunuldu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ardından 2'nci seyir terası ise ilçe girişinde bulunan Şepetan Tepesi'ne yapılıyor. İlk seyir tepesi gibi 2'nci seyir terası da yeşillendirilip, restoran ve çay bahçesi ile halka hizmet sunacak.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, bölgede yaşanan terör olaylarının nihayet son bulduğunu, bundan dolayı da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 40 yıldır halkın ağır bedeller ödediğini belirten Şakar, "Seyir teraslarının yapıldığı bu bölgeler, eskiden güvenli değildi ve halk buralara gelemezdi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte her şey değişti ve daha güzel olacak. Güzel yarınlar bizleri bekliyor. Sürekli saldırıların olduğu alanları şimdi seyir teraslarına dönüştürüyoruz. Halihazırda bizim bir seyir tepemiz vardı. Burası ise atıl durumdaydı. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerin ardından 2'nci bir seyir terası yapmaya karar verdik, çalışmalara başladık. Bir ay içerisinde seyir tepesini milletimizin hizmetine sunacağız. İlçemiz her şeyin en güzeline layıktır. Bu tepenin isminde ise 'Şabatan Tepesi' diye isimlendireceğiz. Huzurla birlikte bizde vatandaşlarımızın rahat edebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şemdinli, Hakkari, Turizm, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şemdinli'de Seyir Terasları Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 12:51:14. #7.12#
SON DAKİKA: Şemdinli'de Seyir Terasları Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.