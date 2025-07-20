Sporcu Anne-Kızın Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Yaşam

Sporcu Anne-Kızın Başarı Hikayesi

20.07.2025 09:59
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Ayşem Arat Tutal, kızıyla birlikte spor kariyerini sürdürüp akademik hedeflerini paylaşmak istiyor.

İZMİR'de halk oyunları, tekvando, bocce ve voleybol oynayıp, hakemlik ve antrenörlük yapan Ayşem Arat Tutal (51), anne olduktan sonra da kızı Biraysu Tutal'ı (20) yanından ayırmadı. Antrenmanlara ve maçlara annesiyle beraber giden Biraysu, onun izinden gidip profesyonel voleybolcu oldu. Hayallerini kızıyla birlikte gerçekleştirip onun gibi üniversiteli olan anne Tutal, "Okulu bitirince kızımla birlikte yüksek lisans yapmak istiyorum" dedi.

Kentte elektrik mühendisi ve tekvando hakemi Birol Tutal (50) ile evli olan Ayşem Arat Tutal, kızı Biraysu Tutal ile birlikte halk oyunları, tekvando, bocce ve voleybol oynuyor. Kızını küçük yaşlardan itibaren spor ile iç içe büyüten Ayşem Arat Tutal, üniversite hayalini de onunla birlikte gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ayşem Arat Tutal, Celal Bayar Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde 4'üncü sınıf öğrencisi olan Biraysu Tutal ile birlikte üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak istiyor.

Voleybol ve tekvandoda Türkiye dereceleri bulunan Ayşem Arat Tutal, "1991 yılında sınıf arkadaşım tekvandocuydu. Onun vasıtasıyla ilk olarak tekvandoya başladım. Türkiye 2'nciliklerim var. Daha sonra hakem olmaya karar verdim. Antrenörlüğe de devam ettim. Halk oyunları, bocce ve voleybolda ikinci kademe antrenörüm. Bazı hedeflerim vardı. Küçük yaşlarda evlat edinildim. Bu yüzden bazı imkanlarım kısıtlanmıştı. Hayallerimi kızımla gerçekleştirmek isteyip ona bir yol çizdim. 2,5 yaşındayken yüzme ve jimnastiğe başladı. Halk oyunları ve voleybol da oynuyor. Kızımla okumak istedim. 3 sene önce bu hayalim de gerçek oldu" diye konuştu.

'ATOM KARINCA GİBİ HİSSEDİYORUM'

Aynı zamanda spor eğitmenliği de yapan Ayşem Arat Tutal, üniversiteyi bitirdikten sonra kızıyla birlikte akademik kariyer yapmak istediğini söyleyip şöyle devam etti:

"Bermuda üçgeninde gibiyim. Hem ev hem spor hayatı biraz zor olsa da kendimi atom karınca gibi hissediyorum. Böylece hepsine yetişebiliyorum. Kızım ödevlerime yardımcı olmuyor. 'Sen de öğrencisin kendin yap' diyor. Ben de kendim yapmaya çalışıyorum. Okulu bitirince kızımla birlikte yüksek lisans yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta ülkemizi Çekya'daki bir festivalde halk oyunlarında temsil edeceğiz. Orada da birlikteyiz."

'KENDİMİ BİLDİM BİLELİ SPORUN İÇİNDEYİM"

Ailecek sporcu oldukları için sporun içine doğduğunu anlatan Biraysu Tutal, "Kendimi bildiğimden beri sporun içindeyim. Ben doğduğumda ailem hakem ve antrenör olarak sahanın içindeydi. Onların yanında, sporcuların terli kucağında büyüdüm. Annemin ana branşı tekvando. Aslında benim de tekvandocu olmamı çok istedi. Ama ben ortaokulda voleybola yöneldim. Birinci ve ikinci ligde top oynadım" ifadelerini kullandı.

'HATALARIMI EN ÇOK ONLAR GÖRÜYOR'

Annesi gibi bundan sonra akademik kariyer ile sporculuğu bir arada yürütmek istediğini dile getiren Tutal, "Babam mühendis ama spora da devam ediyor. Annem de aynı şekilde hem okuluna gidiyor hem de spora devam ediyor. Mezun olduğumda okumaya ve aynı zamanda oyunculuk ile antrenörlüğe de devam edeceğim. Annemin ve babamın da sporun içinde olması maçlardan sonra benim için dezavantaj oluyor. Çünkü hatalarınızı en çok gören onlar oluyor. Normal bir veli gibi değil hoca gözüyle bakıyorlar. Ama ona alıştım ve öyle büyüdüm. Dezavantajı da avantaja çevirdiğimiz çok yönler oldu. Avantajlı tarafı daha fazla. Annemle bazen tekvando yapıyorum" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

Voleybol, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sporcu Anne-Kızın Başarı Hikayesi - Son Dakika

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