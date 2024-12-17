Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakları toplatıyor - Son Dakika
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Yaşam

Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakları toplatıyor

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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Satışı devam eden ürünler için ise toplatma kararı verildi.

17.12.2024 12:25  Güncelleme: 13:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık listeye yeni ürünler ekledi. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...

FİRMA: Mrdıy Retail Ev Gereçleri Ve Yapı Mlz. Perakende Satış A.Ş.

MARKA: Mr. Dıy Retail Ev Gereçleri

ÜRÜN TANIMI: Sticker- 8953888 Kodlu Sample 5, Stickers With Pink Puffy Skirted Girl

MENŞE ÜLKE: Çin (Prc)

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Oyuncak Güvenliği Kısım -1- Mekanik Ve Fiziksel Özellikler - Ambalaj Kalınlığı 0,029 Mm Olarak Ölçülmüştür. Total Fitalat Konsantrasyonu 1428 Ppm Olarak Ölçülmüştür.' Nedenleriyle, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ve Ts En 71/1 Standardına Aykırılık Taşıdığı Tespit Edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakların satışını durdurarak toplatılması kararı verdi

FİRMA: Mrdıy Retail Ev Gereçleri Ve Yapı Mlz. Perakende Satış A.Ş.

MARKA: Mr. Dıy Retail Ev Gereçleri

ÜRÜN TANIMI: Sticker- 8953888 Kodlu Sample 2, Stickers With Red Skirted Girl

MENŞE ÜLKE: Çin (Prc)

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği - Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Ve Fitalat Konsantrasyonu Bakımından Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakların satışını durdurarak toplatılması kararı verdi

FİRMA: Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.

MARKA: Gıpta

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO (Barkod No: 8697236159828)

ÜRÜN ETİKET ADI: Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem

ÜRÜN TANIMI: Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem

MENŞE ÜLKE: Çin (Prc)

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi. (Dınp+Dbp=10000 Ppm Ölçülmüştür.)

Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakların satışını durdurarak toplatılması kararı verdi
Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakları toplatıyor

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Son Dakika Yaşam Ticaret Bakanlığı bazı oyuncakları toplatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Zararlı Oyuncaklar kansereloji 5 0 Yanıtla
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