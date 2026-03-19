Toros Dağları\'nda İlkbahar Güzellikleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toros Dağları'nda karlar erirken sarıçiğdem, nevruz ve sümbüller açarak doğayı renklendirdi.

TOROS Dağları'nın Antalya-Konya sınırındaki zirve yaylalarında karlar erimeye başlarken; sarıçiğdem, nevruz ve sümbüller doğayı renklendirdi.

Bu yıl yoğun kar ve yağmurlarla geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Antalya ve Konya sınırındaki Toros Dağları'nın zirve yaylalarında, karların erimesi ile rengarenk görüntüler oluştu; ilkbaharın habercisi çiçekler açmaya başladı. Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Mustafa Ünal, Akseki'nin Karakışla Yaylası ve Manavgat Dipsiz Göl Sülek Yaylası'nda erimeye başlayan karlar ile bölgedeki sarıçiğdemler, mor nevruzlar ve sümbülleri görüntüledi. Mustafa Ünal, yaylalarda sarıçiğdemler, mor nevruzlar ve sümbüllerin açtığı ve her yıl bu mevsimde çıkan bu çiçeklerin yaklaşık iki hafta görülebildiğini belirtti.

'KEYİF İÇİN TÜM GÜZELLİĞİ MAHVEDİYORLAR'

Karların arasındaki çiçeklerin çok güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Ünal, "Maalesef Karakışla Yaylası'na gelen bir adam, aracıyla yaylanın içinde tur atmış. Bu görüntüyü gördük ve üzüldük. Yol olmayan yerde, çiçeklerin çıkacağı yerlerde, endemik bitkilere zarar verenler oluyor. Biz bu insanlara çok şiddetli tepki gösteriyoruz zaten. Hatta 2- 3 yıl önce Eğrigöl'deki off-roadcularla sıkıntı yaşadık. Adam keyif için oradaki tüm güzelliği mahvediyor. Nasıl bir anlayış anlamıyorum. Bu tür yerlerde insan hareketliliğinin yoğun olmasını istemiyoruz. Herkes gitse, düzgün kullansa hiçbir sıkıntı yok. Ama ne kadar insan gidiyorsa turlar ve benzeri, adam orada çöpünü, her şeyini bırakıp gidiyor. Tüm güzelliğe zarar veriyor. İnsanlar, araçlarıyla çiğdemlerin içerisine dalıyor. Olmadı bütün çiğdemçiçeklerini topluyorlar. Bunlarla ne yapılır, nasıl mücadele edilir; bilmiyorum. Maalesef insanlar, o güzelliği görüp gidiyor fakat güzel kullanmıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 13:14:37. #7.12#
SON DAKİKA: Toros Dağları'nda İlkbahar Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.