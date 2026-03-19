Toros Dağları\'nda İlkbahar Güzellikleri

TOROS Dağları'nın Antalya-Konya sınırındaki zirve yaylalarında karlar erimeye başlarken; sarıçiğdem, nevruz ve sümbüller doğayı renklendirdi.

Bu yıl yoğun kar ve yağmurlarla geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Antalya ve Konya sınırındaki Toros Dağları'nın zirve yaylalarında, karların erimesi ile rengarenk görüntüler oluştu; ilkbaharın habercisi çiçekler açmaya başladı. Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Mustafa Ünal, Akseki'nin Karakışla Yaylası ve Manavgat Dipsiz Göl Sülek Yaylası'nda erimeye başlayan karlar ile bölgedeki sarıçiğdemler, mor nevruzlar ve sümbülleri görüntüledi. Mustafa Ünal, yaylalarda sarıçiğdemler, mor nevruzlar ve sümbüllerin açtığı ve her yıl bu mevsimde çıkan bu çiçeklerin yaklaşık iki hafta görülebildiğini belirtti.

'KEYİF İÇİN TÜM GÜZELLİĞİ MAHVEDİYORLAR'

Karların arasındaki çiçeklerin çok güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Ünal, "Maalesef Karakışla Yaylası'na gelen bir adam, aracıyla yaylanın içinde tur atmış. Bu görüntüyü gördük ve üzüldük. Yol olmayan yerde, çiçeklerin çıkacağı yerlerde, endemik bitkilere zarar verenler oluyor. Biz bu insanlara çok şiddetli tepki gösteriyoruz zaten. Hatta 2- 3 yıl önce Eğrigöl'deki off-roadcularla sıkıntı yaşadık. Adam keyif için oradaki tüm güzelliği mahvediyor. Nasıl bir anlayış anlamıyorum. Bu tür yerlerde insan hareketliliğinin yoğun olmasını istemiyoruz. Herkes gitse, düzgün kullansa hiçbir sıkıntı yok. Ama ne kadar insan gidiyorsa turlar ve benzeri, adam orada çöpünü, her şeyini bırakıp gidiyor. Tüm güzelliğe zarar veriyor. İnsanlar, araçlarıyla çiğdemlerin içerisine dalıyor. Olmadı bütün çiğdemçiçeklerini topluyorlar. Bunlarla ne yapılır, nasıl mücadele edilir; bilmiyorum. Maalesef insanlar, o güzelliği görüp gidiyor fakat güzel kullanmıyor" diye konuştu.