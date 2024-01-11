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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda, gazeteciler bir araya gelerek mesleki dayanışmayı güçlendirdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, gerçekleri örtmeye çalışmanın utanç verici olduğunu belirtti. Programda ayrıca TVDER Başkanı Av. Bedia Teymur ve TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de konuşma yaptı.

11.01.2024 - 15:17,
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tuzla'da da gazetecilerin katıldığı bir programla kutlandı. Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa yaklaşık 80 gazeteci katıldı. Programda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da basın mensupları ile bir araya gelerek, günlerini tebrik etti. Tüm Radyo, Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER) Başkanı Av. Bedia Teymur, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Oğuzhan Bayrak da etkinlikte yer aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı

"GERÇEKLERİ ÖRTMEYE ÇALIŞMAK UTANÇ VERİCİ"

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Bugün Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle buradayız. Ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de gazetecilik yapan bütün gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. İkiyüzlülük yaparak, elindeki gücü kuvveti gazeteleri kontrol altına almak için kullanarak, telekomünikasyonun geliştiği bir dünyada göz göre göre canlı yayında öldürülen çocukların ve ailelerin olduğu bir ortamda bunları örtmeye çalışmak meslek adına da, insanlık adına da utanç verici" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı

"GAZETECİLİK ZOR BİR MESLEK"

Açıklamasının devamında gazetecilik mesleğinin zor bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Yazıcı, "Filistin'de yaşananlar, Kuzey Irak'ta, Suriye'de yaşananlar değil sadece. Canlı yayında Bağdat'ın bombalanmasıyla başlayan Orta Doğu serüveni olurken bunlara ses çıkarmayan gazetecilerin mesleklerini sorgulaması lazım. Gazetecilik zor bir meslek. Bazen halkın istek ve taleplerini iletmek, halkı bilgilendirmek ve bunun için gayret sarf etmenin ötesinde hayati tehlikelere varıncaya kadar birçok riski barındıran bir meslek" dedi.

TVDER ve Tuzla Belediyesi çalışan gazetecileri bir araya getirdi

TEYMUR: BERABER MÜCADELE EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM

TVDER Başkanı Av. Bedia Teymur ise, "Gerçekten çok anlamlı bir günü kutluyoruz. Aslında büyük bir mücadele sonucunda 60 yıl önce gazetecilik mesleğinin yasal olarak tanınmasından sonra anlam kazanmaya başladı. Çünkü o güne kadar bir meslek olarak görülmüyordu. Ama bugün gazetecilik yasal olarak 212 denilen özel düzenlemeye tabii oldu. Son birkaç yıldır internet basınının da basın ve gazeteci olarak tanımlanması için çok mücadele ettik, görüşmeler yaptık. Bunu başardık, eksik yanları olsa da bundan sonra yeşil pasaport gibi gazetecilerin haklarından da yararlanabilmek için hep beraber tekrar mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı

"DÖRT YIL CİDDİ BİR MÜCADELE VERDİK"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de, "Dijital medya gerçeği var ve hayatımızda olduğu halde yasalar tarafından tanınmıyordu. Yaklaşık dört yıl ciddi bir mücadele verdik. Bu mücadele neticesinde TBMM Dijital Mecra Komisyonu paydaş değeriyiz, beraber çalıştık, büyük emekler harcadık" şeklinde konuştu.

TVDER ve Tuzla Belediyesi çalışan gazetecileri bir araya getirdi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı
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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, özel günlerinde gazetecileri ağırladı - Son Dakika
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