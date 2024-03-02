Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
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Yaşam

Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu

Üçüncüsü düzenlenen \'Başkente Değer Ödülleri\' sahiplerini buldu

Medya Ankara Haber Portalı tarafından düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' töreninin üçüncüsü 1 Mart 2024'te gerçekleştirildi. Törende, Ankara'ya değer katan isimlere ödülleri takdim edildi. Siyaset, iş dünyası, spor, bürokrat ve sanat camiasından birçok isim yoğun katılım gösterdi. 2023 yılında başkentte hizmetleri ve başarıları ile ön plana çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından birçok isim ödüllendirildi.

02.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:30
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Medya Ankara Haber Portalı tarafından, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara'ya değer katan isimlere ödülleri takdim edildi. Törene; siyaset, iş dünyası, spor, bürokrat ve sanat camiasından birçok isim yoğun katılım gösterdi. 2023 yılında başkentte hizmetleri ve başarıları ile ön plana çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından birçok isim ödüllendirildi.

Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu

2023 yılındaki ödül töreninde 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülleri" kategorisi de eklenilerek afetle ilgili etkin çalışan bazı kişi ve kurumlara da ödül takdim edilmişti. Bu yıl 1 Mart 2024 tarihinde üçüncü kez düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni İvedik OSB Teknopark Ankara ev sahipliğinde saat 19:00'da başladı

BAŞKENTİ ÖN PLANA ÇIKARAN İSİMLERE ÖDÜL VERİLDİ

Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, törene katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti. Ödül töreninin amacının Ankara'ya değer katan belediye başkanlarına, sporculara, iş insanlarına siyasi bürokratlara, kısacası Ankara'ya kendi alanında değer katarak başkenti ön plana çıkartan isimleri ödüllendirdiklerini vurguladı. Medya Ankara ekibi olarak her zaman sahada olduklarını belirten Polat; siyasi partileri, vekilleri, Belediye Başkanlarını yakından takip ettiklerini söyleyerek Ankara'nın gözü kulağı ve sesi olduklarını ifade etti. Polat, vatandaşların sesini dillendirmeye çalıştıklarını söyleyerek "yaptığımız icraatlar, yayınlar, videolarımız ve haberlerimiz karşılık buluyor" dedi.

Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu

'YILIN MİLLETVEKİLİ' ÖDÜLÜNÜ BABASININ ELİNDEN ALDI

AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız, yılın milletvekili ödülünü aldı. Vekil Yıldız, ödülünü babası Dr. Uğur Yıldız'ın elinden aldı. Milletvekili Zeynep Yıldız, sahnede babasının elini öptüğü an fotoğraf karelerine yansıdı. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi, Op. Dr. Uğur Yıldız, kızının gece gündüz demen sürekli çalıştığını belirterek, kızı olmasına rağmen Zeynep Yıldız'ı göremediğini söyledi. Kendisinin bir doktor olarak yıllardır vatandaşa hizmet ettiğini belirten Başhekim Yıldız, kızının da vekil olarak ülkeye ve vatandaşlara faydalı olabilmek adına hizmet ettiğini söyledi. Babası olarak kızına ilk defa ödül verdiğini ifade eden Başhekim Yıldız, bu durumun kendisini duygulandırdığını belirtti. Kızı Zeynep Yıldız için "o benim prensesim" diyen Uğur Yıldız, kızı ile gurur duyduğunu ifade etti.

Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu

Medya Ankara Haber Portalı tarafından 20224 yılında üçüncüsü düzenlenen Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödül alan isimler ve ödül aldığı alanlar ise şöyle;

  • Ankara'nın Geleceğine Katkı Ödülü:T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  • Ankara'nın Geleceğine Katkı Ödülü: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ve Teknofest Genel Sekreteri Muhammet Saymaz
  • Konut Projeleri Başarı Ödülü: Aknera Yatırım Ve Börekci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Börekci
  • Girişimciliği Destekleme Ödülü: İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin
  • Ankara Edebiyatına Değer Ödülü: Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
  • Çevre Ve Yeşil Alan Belediyeciliği Ödülü: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
  • Başkente Değer Ödülü: TGRT Haber – Ankara Temsilcisi Fatih Atik
  • Yılın Ankara Muhabiri: Kemal Akagündüz - Show Haber
  • Kültür Ve Sanat Belediyeciliği Ödülü:Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
  • Ticari Alan Projeleri Başarı Ödülü: TR İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay
  • Yılın Hayırsever İş İnsanı Ödülü: Ortotek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Düger
  • Eğitimde Üretken Belediyecilik Ödülü: Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz
  • Gençlik Belediyeciliği Ödülü: Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık
  • Bilim Ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü: Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin
  • Yılın Milletvekili Ödülü: AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız
  • Vatan Savunmasına Ve Askerlik Mesleğine Katkı Ödülü: Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici
  • Ankara Tanıtımına Katkı Ödülü: Vahit Aldı
  • Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü: TÜGVA Ankara İl Temsilcisi İsmail Yeğin -TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Sektörü Başarı Ödülü: TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer
  • Ağız Ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü: Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu
  • Yılın Siyaset İnsanı Ödülü: Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan
  • Deneyim Kazanımına Ve İstihdama Katkı Ödülü: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
  • Gayrimenkul Sektörü Başarı Ödülü: XRE Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu
  • Yılın Sanatçısı Ödülü: Hüseyin Kağıt
  • Kalite Ödülü: PTT Genel Müdürü Hakan Gülten
  • Yılın Yerel Medya Kuruluşu Ödülü: Polatlı Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Kabasakal
  • Ankara Sporuna Katkı Ödülü: Wushu Türkiye Ve Avrupa Şampiyonu Mustafa Coşkun
  • Geleneksel Sporlara Ve Gençliğe Katkı Ödülü: 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz

Siyaset, Ankara, Dünya, Spor, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

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