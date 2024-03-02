Üçüncüsü düzenlenen \'Başkente Değer Ödülleri\' sahiplerini buldu

Medya Ankara Haber Portalı tarafından, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara'ya değer katan isimlere ödülleri takdim edildi. Törene; siyaset, iş dünyası, spor, bürokrat ve sanat camiasından birçok isim yoğun katılım gösterdi. 2023 yılında başkentte hizmetleri ve başarıları ile ön plana çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından birçok isim ödüllendirildi.
2023 yılındaki ödül töreninde 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülleri" kategorisi de eklenilerek afetle ilgili etkin çalışan bazı kişi ve kurumlara da ödül takdim edilmişti. Bu yıl 1 Mart 2024 tarihinde üçüncü kez düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni İvedik OSB Teknopark Ankara ev sahipliğinde saat 19:00'da başladı
Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, törene katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti. Ödül töreninin amacının Ankara'ya değer katan belediye başkanlarına, sporculara, iş insanlarına siyasi bürokratlara, kısacası Ankara'ya kendi alanında değer katarak başkenti ön plana çıkartan isimleri ödüllendirdiklerini vurguladı. Medya Ankara ekibi olarak her zaman sahada olduklarını belirten Polat; siyasi partileri, vekilleri, Belediye Başkanlarını yakından takip ettiklerini söyleyerek Ankara'nın gözü kulağı ve sesi olduklarını ifade etti. Polat, vatandaşların sesini dillendirmeye çalıştıklarını söyleyerek "yaptığımız icraatlar, yayınlar, videolarımız ve haberlerimiz karşılık buluyor" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Av. Zeynep Yıldız, yılın milletvekili ödülünü aldı. Vekil Yıldız, ödülünü babası Dr. Uğur Yıldız'ın elinden aldı. Milletvekili Zeynep Yıldız, sahnede babasının elini öptüğü an fotoğraf karelerine yansıdı. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi, Op. Dr. Uğur Yıldız, kızının gece gündüz demen sürekli çalıştığını belirterek, kızı olmasına rağmen Zeynep Yıldız'ı göremediğini söyledi. Kendisinin bir doktor olarak yıllardır vatandaşa hizmet ettiğini belirten Başhekim Yıldız, kızının da vekil olarak ülkeye ve vatandaşlara faydalı olabilmek adına hizmet ettiğini söyledi. Babası olarak kızına ilk defa ödül verdiğini ifade eden Başhekim Yıldız, bu durumun kendisini duygulandırdığını belirtti. Kızı Zeynep Yıldız için "o benim prensesim" diyen Uğur Yıldız, kızı ile gurur duyduğunu ifade etti.
Medya Ankara Haber Portalı tarafından 20224 yılında üçüncüsü düzenlenen Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödül alan isimler ve ödül aldığı alanlar ise şöyle;
Son Dakika › Yaşam › Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
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