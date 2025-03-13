Usta Sanatçı Kadir İnanır\'ın Son Durumu Hakkında Bilgi Verildi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı atması, sevenlerinde de büyük üzüntüye neden olmuştu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlığına kavuşabilmek için aylarca hastanede kalan ve ardından da yoğun bir fizik tedavi sürecine giren 75 yaşındaki İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

SOL PartiMerkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, hastanede Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Taş'ın ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı karede Kadir İnanır'ın tekerlekli sandalyede yer adlığı ve yanında hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural'ın da bulunduğu görüldü.

"HER ZAMANKİ YAKIŞIKLILIĞI VE GÜZEL GÜLÜŞÜ İLE BİZİ KARŞILADI"

Taş, paylaşımına şu notu düştü: "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural'ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor"