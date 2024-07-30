Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti - Son Dakika
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Yaşam

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

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76 yaşında vefat eden usta sanatçı Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve ilk tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Işık için tören düzenlenirken tabutunun başından ayrılmayan isim merak konusu oldu. Işık'ı son yolculuğunda bir an olsun yalnız bırakmayan ismin yakın arkadaşı Fuat Toprak olduğu ortaya çıktı.

30.07.2024 11:44
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İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende bir isim dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Ardından hastaneden alınan Kenan Işık'ın cenazesi ilk tören için Atatürk Kültür Merkezine (AKM) getirildi. Araçtan indirilen Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından sahneye taşındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz katıldı.

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Kenan Işık'ın tabutu sahneye koyulurken bir isim dikkat çekti. Sahnede tabutun başından ayrılmayan ismin Kenan Işık'ın yıllardır yanında olan arkadaşı Fuat Toprak olduğu öğrenildi. Arkadaşına son görevini yapan Toprak, törende konuşmak istemedi.

Ağabeyinin kaybıyla yıkılan Mehmet Cengiz gözyaşları içinde yaptığı konuşmada "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı? Dedi ki ben artık gideyim... Can cana kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

YARIN DEFNEDİLECEK

Kenan Işık, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
Kenan Işık için AKM\'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

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Son Dakika Yaşam Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: cenazede alkış büyük günahtır son verin buna duanızı edin yolculayın diriye saygınız yok bari ölüye saygınız olsun 56 27 Yanıtla
    Atilla levent: belki gayrimuslimdir 5 9 ferhat eser: atilla saygı duyarız ama alkışlamak tuhaf değilmi 6 7
  • Mustafa Akçay: Ağırbaşlı efendi bir insandı Allah rahmet eylesin 27 2 Yanıtla
  • Sevgi Saygı: topraga binlerce kişi ugurluyor kabir azabini yalniz cekecek 19 8 Yanıtla
    Yusuf cihan: Kabir azabı var ise yalnız çekecek. Herkes kabir azabı çekecek diye birleyen yok.Belki mümin biriydi. 0 0
  • Emre Işık: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 17 1 Yanıtla

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