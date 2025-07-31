Van Gölü'nde Serinleme Akını - Son Dakika
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Yaşam

Van Gölü'nde Serinleme Akını

31.07.2025 12:01
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Van'da 33 derece sıcaklıkta serinlemek isteyenler Mollakasım Plajı'na akın ediyor.

VAN'da hava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken, serinlemek isteyenler Van Gölü'ne akın ediyor. Van'ın yanı sıra çevre illerde de çok sayıda kişinin geldiği Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı'nda Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler yaşanıyor.

Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının 33 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü sahilini tercih ediyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, serinlemek için Van Gölü'ne giriyor.

'VAN'A SERİNLEMEK İÇİN GELDİK'

Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte Van'a gelen Engin Göçen, "Diyarbakır çok sıcak. Biz de Van'a geldik. Güzel bir manzara var, göl var. Millet serinlenmeye gelmiş buraya. Van'ı tercih ediyorum. Diyarbakır çok sıcaktı, sıcakta pişiyorduk. Van'a serinlemek için geldik. Bir haftadır buradayız. Bu akşam yola çıkacağız" dedi.

'TUZLU OLDUĞU İÇİN BAZEN GÖZÜMÜ YANIYOR'

Göçen'in oğlu Emirhan Göçen (13), "Ben Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır pişiyor. Yumurta koyuyoruz asfalta, yumurta pişiyor. Burası çok güzel, serin; akşam yorgan kullanıyoruz. Ama Diyarbakır pişiyor, yumurta gibi. Ondan dolayı geldik. Denize giriyoruz. Çok güzel ama tuzlu olduğu için bazen gözümüz yanıyor. Ama olsun serinliyoruz, sıcak değil" diye konuştu. Batman'dan gelen Mehmet Salih İnan ise "Batman'dan geldim. Batman çok sıcaktı. Van'ın serinliğini duyduk, buraya geldik. İyiyiz, eğleniyoruz. Ailece geldik. Birkaç gün kalıp gideceğiz tekrar" dedi.

'BURAYA ADETA BİR İNSAN SELİ VAR'

Mollakasım Halk Plajı'nda zabıta görevlisi olan Abdurrahman Kemaloğlu da "Havaların sıcak olmasından dolayı hem Van ilimizden hem de yakın çevre illerimizde buraya adeta bir insan seli var. Özellikle hafta sonları araç sayımız 2 bini aşıyor. Burası insanların serinlemesi için çok güzel bir yer. Belediyemizin güzel bir hizmeti. Gelen insanların da bunun kıymetini bilip, ona göre sahip çıkmaları gerekiyor" diye konuştu.

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Van Gölü'nde Serinleme Akını - Son Dakika

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