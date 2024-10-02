Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yaşam

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

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2002'den beri sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastanede tedavi altına alındı. Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını veren 81 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 40 gün sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

02.10.2024 13:45
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Uzun yıllardır çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı. Tedavisine Bodrum'da devam edilen 81 yaşındaki Akın, sosyal medya hesabından yaklaşık 40 gün sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ" MESAJI VERDİ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi.

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

KASIM AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Filiz Akın'ın birkaç gün içinde taburcu olabileceği ileri sürüldü. Akın, geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış ve bir süre sonra taburcu olan olmuştu.

ART ARDA OPERASYONLAR GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncunun 2002'de nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmıştı. 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle operasyon geçirmişti.

Yeşilçam\'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Kültür Sanat, Filiz Akın, Hastane, Magazin, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • İbrahim ozturk:
    yeter 80 yıl 9 76 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum 65 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    81 olmuşun yeter da 8 54 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım:
    Çok geçmiş olsun Allah acil şifalar versin inşallah 51 2 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Çok Geçmiş Olsun,Çok Severek Filimlegini İzliyordum İnşallah Enkısa Zamanda Sağlığına Kavuşmasını Diliyorum 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Yagci:
    yeşil camın en hanımefendi sanatçılarından birdir.Gecmis olsun acil şifalar dilerim 27 0 Yanıtla
  • Unal Sevım:
    Allah şifa versin 9 1 Yanıtla
  • ENDER:
    Sevilen bir sanatçıydı Allah şifa versin 9 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    TÜRK SİNEMASININ 4 YAPRAKLI YONCASININ 3 ÜNCÜSÜ.. 1. TÜRKAN ŞORAY, 2. FATMA GİRİK , 3. FİLİZ AKIN , 4. HÜLYA KOÇYİĞİT. 0 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Zortingene bilet almış.. 1 0 Yanıtla
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