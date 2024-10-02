Yeşilçam\'ın usta ismi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Yaşam

Hizbullah\'ın kritik isimlerinden biri daha öldürüldü

Uzun yıllardır çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı. Tedavisine Bodrum'da devam edilen 81 yaşındaki Akın, sosyal medya hesabından yaklaşık 40 gün sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ" MESAJI VERDİ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi.

KASIM AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Filiz Akın'ın birkaç gün içinde taburcu olabileceği ileri sürüldü. Akın, geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış ve bir süre sonra taburcu olan olmuştu.

ART ARDA OPERASYONLAR GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncunun 2002'de nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmıştı. 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle operasyon geçirmişti.