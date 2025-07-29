Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor - Son Dakika
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Yaşam

Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

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Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
29.07.2025 14:29
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Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
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Elazığ'ın Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane oyun yerine uykusuyla dikkat çekiyor. Sessizliği, serinliği ve huzurlu ortamıyla gelenleri kısa sürede uykuya sürüklüyor, uyuyakalanların fotoğrafları ise duvara asılıyor.

Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. Yıllardır "uyutan kahvehane" olarak bilinen ve 1948 yılında taş ve topraktan yapılan bu işletme, yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla da dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

"BEN UYUYANLARI FOTOĞRAFLAYARAK İSPAT ETMİŞİM"

1977 yılından bu yana kahvehaneyi işlettiğini belirten işletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında burada kahvehaneyi açtım, halen daha devam ediyorum. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Burada belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine yaz sezonunda buraya gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.

Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

"HORLAYANLARI DA DUYUYORUZ"

Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, "Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buranın özelliği budur. Oraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mılış uyuyor

"BİRDEN UYUYAKALIYORSUN"

Yıllardır kahvehaneye geldiğini ifade eden 88 yaşındaki Adil Amca da, " Yıllardır buraya geliyorum. Burada uyuyakalanların fotoğrafları var. Burada oturunca biz de 'patikleme' olarak bilinen şekilde birden uyuyakalıyorsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor - Son Dakika

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