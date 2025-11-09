Zonguldak\'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaymakamlık binası önüne gelen Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR" İDDİASI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.