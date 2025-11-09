Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı - Son Dakika
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı

Zonguldak\'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
09.11.2025 22:41
Zonguldak\'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaymakamlık binası önüne gelen Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR" İDDİASI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı - Son Dakika
