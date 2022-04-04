10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak - Son Dakika
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10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak

04.04.2022 15:20

- 10 bin meyve fidan toprakla buluşacak Sivas Ziraat Odası şehirde meyve üretimini artırmak için çiftçilere 10 Bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi Sivas Ziraat Odası şehirde meyve üretimini artırmak için çiftçilere 10 Bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

- 10 bin meyve fidan toprakla buluşacak

Sivas Ziraat Odası şehirde meyve üretimini artırmak için çiftçilere 10 Bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi

SİVAS - Sivas Ziraat Odası şehirde meyve üretimini artırmak için çiftçilere 10 Bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında bulunan fidancılık işletmesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ziraat Odası Meclis Başkanı Cemil Gözen ve çiftçiler katıldı.

"10 Bin fidanla başladık ve bunu devamı gelecek"

Fidan dağıtım programında konuşan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Amacımız Sivas'ta ki meyveciliği geliştirmek. Pandemiden sonra tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu herkes görmüş oldu. Meyvelerin pahalı olduğu için kimsenin sofralarına gelmesi de kolay değil. Bizim amacımızda Sivas'ta meyveciliği geliştirmek ve bu kültürü oluşturmak. Biz Ziraat Odası olarak her evde fidan olmasını istiyoruz. Biz bugün hem çiftçimize fidan veriyoruz hem normal vatandaşa veriyoruz. Herkesin bahçesinde bir armudu, elması, vişnesi, kirazı olsun istiyoruz. Buna ilk 10 Bin fidanla başladık ve bunu devamı gelecek inşallah. Bizim amacımız burada bir kültür oluşturmak, bunun alt yapısını kurmak. Şuan dağıtımlarımız çok çok iyi. Çiftçimiz ve vatandaşımız baha duyarlı. İnşallah bu gelecek senelerde kat kat artacak. Sivas nasıl buğday, patates, pancar deposuysa bizde burada meyve deposunu geliştirmeye azimliyiz, kararlıyız. Fidanı alıp bahçemizi güzelleştireceğiz, yetiştireceğiz. Her çeşit meyve ağaçlarından aldık ve biz bunları en güzel şekilde değerlendirip güzel şeyler yapacağız. Güzel bir olay ve devamlı olması lazım ve bundan herkesin faydalanması gerek" şeklinde konuştu.

10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak
10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak
10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak

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Meclis Başkanı, Ziraat Odası, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 bin meyve fidanı toprakla buluşacak - Son Dakika


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