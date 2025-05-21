Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "100 Okul 100 Akademisyen Projesi"nin ilki, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu öğrencilerle bir araya gelerek, gençlere üniversite kültürü ve geleceğe hazırlanma noktasında ipuçları verdi.

Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında "100 Okul 100 Akademisyen Projesi" başladı. Proje kapsamında farklı akademik alanlardan, BTÜ'lü 100 akademisyen, Bursa genelindeki 100 lisede yüz yüze ders etkinlikleri gerçekleştiriyor. Öğrencilere üniversite kültürünü tanıtarak, bilimsel sohbetler ve konu anlatımlarıyla gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen projenin ilki Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirildi. Buluşmanın ilk konukları ise BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu oldu.

"100 Okul 100 Akademisyen Projesi" hakkında bilgi veren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün şehirle bütünleşen projeler üretmeye özen gösterdiğini, gençlere yönelik çalışmaların ise özel bir yeri olduğunu söyledi. Bu doğrultuda lise öğrencilerine yönelik "100 Okul 100 Akademisyen Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Rektör Naci Çağlar, "100 akademisyenimiz Bursa genelindeki ortaöğretim kurumlarında yüz yüze ders etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu buluşmalar sayesinde öğrencilerimiz, üniversite kültürünü tanıyacak ve tercih edecekleri alanla alakalı bilgi sahibi olacak. Bu projemizin, genlerimizin geleceğini şekillendirme noktasında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Öğrencilere, Türkiye'de bir ilk olacak diğer bir projenin müjdesini veren Rektör Çağlar, "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi' ile siz lise öğrencilerimize, 1 aylığına kapılarımızı, üniversiteli olmanız için açacağız. Proje kapsamında, lise 3 ve 4'ncü sınıf öğrencileri, üniversite tercihi yapar gibi okumak istedikleri bölümü tercih edecek. Yerleştirme sırasında öğrencilerin okul not ortalaması baz alınacak. Her bölüme 5 lise öğrencisini kabul edileceğimiz proje ile siz öğrenciler ilk üniversite deneyiminizi 1 ay boyunca, haftada bir gün BTÜ sıralarında gerçekleştirebileceksiniz. Bu projemiz sayesinde siz kıymetli öğrencilerimiz, doğru tercihte bulunacak ve geleceğinizi doğru şekillendirebileceksiniz" dedi.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerin sadece meslek kazandıran değil aynı zamanda gençleri hayata hazırlayan kurumlar olduğunu söyledi. Öğrencinin hangi üniversitede okuduğundan çok üniversite yıllarını nasıl geçirdiğinin öneminin büyük olduğunu dile getiren Rektör Çağlar, "Örneğin; bizler üniversitemizde düzenlediğimiz BTÜ Konuşmaları programı ile her hafta öğrencilerimizi, rol model isimlerle bir araya getiriyoruz. Tüm bölümlerimizde; yapay zeka, eleştirel düşünme ve kariyer planlama dersleri ile öğrencilerimize sağlam bir altyapı sunuyoruz. Yine gençlerin ufkunu açacak, hayata yeni bir pencereden bakmalarını sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Bu faaliyetlerimiz sayesinde öğrencilerimize sadece meslek kazandırmıyor aynı zamanda onları her açıdan hayata hazırlıyoruz. Tüm bunlar ve daha fazlası sayesinde üniversitemizden; sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip, sosyal becerileri yüksek, 21. yüzyıl becerilerine sahip mezunlar veriyoruz" diye konuştu.

BTÜ'nün fark kattığı alanlardan bahseden Rektör Çağlar, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak bizi farklı kılan en önemli unsurlardan biri, uygulamalı eğitime verdiğimiz önem. Öğrencilerimizi sadece teorik bilgiyle değil, güçlü laboratuvar ve atölye altyapısıyla, gerçek hayat projeleriyle, sektör iş birlikleriyle ve araştırma odaklı bir eğitimle yetiştiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin girişimci ruhunu besleyecek Teknopark imkanlarımız, disiplinlerarası proje üretmeye teşvik eden yarışmalarımız ve akademisyen-öğrenci etkileşimini güçlü tutan yapımız sayesinde, sadece "bir mühendis" değil; düşünen, araştıran, fark oluşturan bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

BTÜ'nün başarılarına dair istihdam istatistiklerini de paylaşan Rektör Çağlar, "Uyguladığımız eğitim modeli, sanayi ile güçlü iş birliklerimiz ve son sınıf öğrencilerimizi sektöre bir dönem boyunca tam zamanlı gönderdiğimiz İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) sayesinde öğrencilerimiz henüz mezun olmadan iş teklifi alıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verilerine göre öğrencilerimizin yüzde 18'i henüz mezun olmadan, yüzde 74'ü ise mezun olduktan sonra en geç 6 ay içinde iş sahibi oluyor. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre ise 'iş dünyasının mezunlarından memnun olduğu üniversiteler' sıralamasında ilk üç üniversite arasında yer alıyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimizi de başarılarıyla adından bahsettiren üniversitemizde görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Üniversite ve bölüm tercihinin bir öğrencinin hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğunun altını çizen Rektör Naci Çağlar, "Üniversite olarak, sizlerin üniversite ortamını tanıması ve karar sürecinde bilinçli bir yol izlemesi için birçok etkinlik düzenliyoruz. Her yıl üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih sürecinde kampüsümüzde düzenlediğimiz tercih günleri ile tüm bölümlerden akademisyenlerimizi, siz öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Liselere yönelik üniversite tanıtım gezileri kapsamında 1 yıl içerisinde 5 binin üzerinde öğrenciyi üniversitemizde ağırlıyoruz. İsteyen tüm öğrencilerimizi üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise. "Bu proje sayesinde değerli akademisyenlerimizle bir araya gelerek birçok konuyu yakından tanıma ve öğrenme fırsatı bulacaksınız. Sizlerden gelecek sorular, gelecekte kuracağınız dünyayı daha iyi anlamanız açısından büyük önem taşıyor. Unutmayın, sorularınız; geleceğinizi inşa edecek temel taşlardır. Amacımız; cesur, sorgulayan ve lider bireyler yetiştirmektir. Çünkü bu hikaye size ait ve bu hikayenin lideri sizsiniz. Bugün bizlerle birlikte olan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Naci Çağlar'a teşekkür ediyor, bundan sonraki buluşmalarımızın da tüm öğrencilerimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA