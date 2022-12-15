100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti

15.12.2022 14:49
100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde torunu olan asırlık çınar Bekir Güler, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde torunu olan asırlık çınar Bekir Güler, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde toruna sahip olmasıyla dikkat çeken 105 yaşındaki Bekir Güler hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Güler, son yolculuğuna uğurlandı. Güler için beldede bulunan merkez camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Yıldız Beldeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çınar, Güler'in ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güler, belde mezarlığına defnedildi.

"Koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik"

Bekir dedenin torunu Fatih Güler, koca asırlık çınarı kaybettiklerini söyleyerek, "Yıldız beldemizin koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik. Dedemizin yüzün üzerinde torunu vardı. Ben torununun oğluyum. Dedeme torununun torununu da kucağına almak nasip olmuştur. Sağlıklı sıhhatli bu yaşlara geldi. Son bir iki senedir yaşlılığa bağlı bazı hastalıklardan dolayı vefat etti" dedi.

Güler'in bir süre önce 5. kuşak torunlarıyla bir araya gelişi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sivas Devlet Tiyatrosu, Kırşehir'de 'Yapay Zeka' oyununu sahneleyecek Sivas Devlet Tiyatrosu, Kırşehir'de 'Yapay Zeka' oyununu sahneleyecek Odunpazarı'nda 'Yerli Malı Haftası' Kutlandı Odunpazarı'nda 'Yerli Malı Haftası' Kutlandı

Çınar, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var
14:46 Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine giriyor
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde İmamoğlu'nu eleştirdi: Belediye başkanı şov yapıyor
14:27 Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına cevap niteliğinde Jorge Jesus paylaşımı
14:13 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi
14:05 İsmailağa Cemaati üyelerinden skandal savunma: Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve o gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu
13:51 Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PTT şubesindeki güvenlik görevlisi, kargo şefi arkadaşına silahla vurarak katletti
13:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirdi
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak adım atmak istediğimizi söyledim o da olumlu baktı
18:25 Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 15:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: 100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement