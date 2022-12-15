100'ün üzerinde torunu olan 105 yaşındaki Bekir dede hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde torunu olan asırlık çınar Bekir Güler, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde toruna sahip olmasıyla dikkat çeken 105 yaşındaki Bekir Güler hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Güler, son yolculuğuna uğurlandı. Güler için beldede bulunan merkez camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Yıldız Beldeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çınar, Güler'in ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güler, belde mezarlığına defnedildi.

"Koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik"

Bekir dedenin torunu Fatih Güler, koca asırlık çınarı kaybettiklerini söyleyerek, "Yıldız beldemizin koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik. Dedemizin yüzün üzerinde torunu vardı. Ben torununun oğluyum. Dedeme torununun torununu da kucağına almak nasip olmuştur. Sağlıklı sıhhatli bu yaşlara geldi. Son bir iki senedir yaşlılığa bağlı bazı hastalıklardan dolayı vefat etti" dedi.

Güler'in bir süre önce 5. kuşak torunlarıyla bir araya gelişi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenmişti. - SİVAS