129. Camii Hatay\'da Açıldı

Hatay'da asrın felaketinin ardından inşa edilen 129'uncu cami olan Akçaova Hacı Kenan Güngör Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 129'uncu cami Antakya ilçesi Akçaova Mahallesi'ne yapıldı. Hayırseverin yardımıyla yapılan 'Akçaova Kenan Güngör Camii', Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

"'Akçaova Hacı Kenan Güngör Cami'mizin başta Antakya'mız olmak üzere Hatay ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Depremin ardından inşa edilen 129'uncu camiyi ibadete açıldığı için mutlu olan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikli olarak çok mutluyuz, Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde maalesef camilerimizde, dini yapılarımızda ciddi derecede hasar aldı. O gün itibariyle de şehrimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyanın bu kadar hiç şahit olmadı. En büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları bir seferberlik ruhu içerisine başladı. Tabii devlet olarak bizler konutlarımızı, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi altyapımızı ve diğer taraftan tarihi eserlerimizin ve yaparken onun yanında da bu yüreği büyük bu milletin her zor zamanında yanına koşan hayırsever vatandaşlarının da çok önemli katkılarını gördük. Bugün de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla birlikte 6 Şubat'tan bu tarafa 129'uncu yeni camimizi de inşallah bugün hizmete almış olduk. Tabii devam eden 42 daha yeni camimiz var. Onun yanında şu ana kadar tamamladığımız 50 Kur'an kursumuz ve 13 gençlik merkezimiz hizmete alındı. Dolayısıyla biz her eserin hizmet anlayışında mutluluğumuzu ifade ediyoruz. Onun sevincini yaşıyoruz. Ben 6 Şubat'tan bu tarafa şehrimizin ayağa kalkmasında umutlarımızın yeniden yeşermesinde başta katkı sunan Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza ve hassaten hayırsever vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. 'Akçaova Hacı Kenan Güngör Cami'mizin başta Antakya'mız olmak üzere Hatay ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY